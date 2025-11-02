Силы обороны Украины ликвидировали почти 70 вражеских БПЛА, но зафиксировано попадание баллистики
Киев • УНН
Силы обороны Украины отбили ночную атаку российских войск, сбив или подавив 67 дронов и зафиксировав падение обломков одной баллистической ракеты. Всего враг направил 79 ударных БПЛА и две баллистические ракеты «Искандер-М».
Детали
Украинские защитники сбили и подавили 67 дронов армии российской федерации, которыми враг совершал атаку в ночь на воскресенье, 2 ноября. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
В общей сложности россиянами было направлено 79 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – р. Около 50 из них – "шахеды". Также противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Брянской области.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 67 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание одной баллистической ракеты и 12 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
Напомним
В Сумской области российские дроны атаковали гражданский транспорт, ранив 29-летнего мужчину в автомобиле. Также дрон попал в микроавтобус, который загорелся, но водитель успел покинуть транспорт.