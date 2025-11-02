Сили оборони України ліквідували майже 70 ворожих БпЛА, але зафіксовано влучання балістики
Київ • УНН
Сили оборони України відбили нічну атаку російських військ, збивши або подавивши 67 дронів та зафіксувавши падіння уламків однієї балістичної ракети. Загалом ворог направив 79 ударних БпЛА та дві балістичні ракети «Іскандер-М».
Україну атакували російські війська дронами та балістичними ракетами Іскандер-М з низки напрямків. Повітряний напад противника відбивали Сили оборони України: 67 дронів збито або подавлено, зафіксовано падіння збитих уламків однієї балістичної ракети, передає УНН із посиланням на пресслужбу Повітряних сил Збройних Сил України.
Деталі
Українські оборонці збили та подавили 67 дронів армії російської федерації, якими ворог здійснював атаку у ніч на неділю, 2 листопада. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Загалом росіянами було направлено 79 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – р. Близько 50 із них – "шахеди". Також противник атакував також двома балістичними ракетами Іскандер-М із Брянської області.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 67 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання однієї балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Нагадаємо
На Сумщині російські дрони атакували цивільний транспорт, поранивши 29-річного чоловіка в автомобілі. Також дрон влучив у мікроавтобус, який загорівся, але водій встиг покинути транспорт.