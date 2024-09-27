Украина объявила первый онлайн-аукцион по распределению квоты для "зеленой" энергетики

Украина объявила первый онлайн-аукцион по распределению квоты поддержки "зеленой" энергетики, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Впервые в Украине ГП "Гарантированный покупатель" объявило онлайн-аукцион по распределению квоты поддержки предприятий, производящих электрическую энергию из альтернативных источников энергии в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи. Первым лотом стала дополнительная годовая квота поддержки для выработки электроэнергии из энергии солнечного излучения размером 11 МВт", - говорится в сообщении.

По условиям торгов, станция должна быть расположена на левом берегу Днепра, кроме временно оккупированных территорий и зоны активных боевых действий.

В соответствии с действующим законодательством аукцион будет проходить на понижение цены для уменьшения для потребителей стоимости "зеленой" электроэнергии, вырабатываемой участниками рынка, указали в министерстве. Как отмечается, максимальный размер ценового предложения - 9 евроцентов за 1 кВт-ч. Заявки от потенциальных участников принимаются до 30 октября 2024 года, аукцион состоится 31 октября 2024 года.

Только в конце лета мы увеличили квоту поддержки производителей электроэнергии из альтернативных источников в размере 110 МВт на 2024 год и уже имеем первый аукцион в системе Прозоро.Продажи. Этот аукцион не последний, следующие будут проходить в течение осени. По распределению дополнительных квот поддержки на солнечные электростанции придется 11 МВт, на ветровые электростанции - 88 МВт, для других видов (биомасса, биогаз, малые ГЭС) - 11 МВт