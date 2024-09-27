Україна оголосила перший онлайн-аукціон з розподілу квоти для "зеленої" енергетики

ukenru
10:16 • 15319 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 38075 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 116379 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 160313 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 228440 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 157271 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 136222 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 127540 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 181475 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77188 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.7 м/с
82 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 101354 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 101442 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 96803 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 92663 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 67305 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 92663 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 228451 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 181483 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 213410 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 545249 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
OpenAI заявила, що тепер з її голосовим ШІ-помічником стало зручніше спілкуватися

OpenAI заявила, що тепер з її голосовим ШІ-помічником стало зручніше спілкуватися

10:45 • 146 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 1598 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 4001 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 13537 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 28454 перегляди
Актуальне
Україна оголосила перший онлайн-аукціон з розподілу квоти для "зеленої" енергетики

Україна оголосила перший онлайн-аукціон з розподілу квоти для "зеленої" енергетики

Київ • УНН

 • 16226 перегляди

Міненерго повідомило про перший онлайн-аукціон з розподілу квоти підтримки "зеленої" енергетики. Аукціон відбудеться 31 жовтня 2024 року, максимальна ціна - 9 євроцентів за 1 кВт-год.

Україна оголосила перший онлайн-аукціон з розподілу квоти підтримки "зеленої" енергетики, повідомили у Міненерго у п'ятницю, пише УНН.  

Деталі

"Уперше в Україні ДП "Гарантований покупець" оголосило онлайн-аукціон з розподілу квоти підтримки підприємств, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі.  Першим лотом стала додаткова річна квота підтримки для вироблення електроенергії з енергії сонячного випромінювання розміром 11 МВт", - ідеться у повідомленні.

За умовами торгів, станція має бути розташована на лівому березі Дніпра, окрім тимчасово окупованих територій та зони активних бойових дій. 

Відповідно до чинного законодавства аукціон проходитиме на зниження ціни задля зменшення для споживачів вартості "зеленої" електроенергії, що виробляється учасниками ринку, вказали у міністерстві. Як зазначається, максимальний розмір цінової пропозиції - 9 євроцентів за 1 кВт-год. Заявки від потенційних учасників приймаються до 30 жовтня  2024 року, аукціон відбудеться 31 жовтня 2024 року.

Лише наприкінці літа ми збільшили квоту підтримки виробників електроенергії з альтернативних джерел у розмірі 110 МВт на 2024 рік і вже маємо перший аукціон у системі Прозоро.Продажі. Цей аукціон не останній, наступні відбуватимуться впродовж осені. За розподілом додаткових квот підтримки на сонячні електростанції припаде 11 МВт, на вітрові електростанції - 88 МВт, для інших видів (біомаса, біогаз, малі ГЕС) - 11 МВт

- повідомила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко. 

"Це черговий крок у напрямку європейської інтеграції та впровадження в Україні передових практик підтримки "зеленої" енергетики", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Зелена" трансформація енергосектору: Україна розпочала нову програму співпраці з ООН15.01.24, 17:43 • 28481 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
yuliia-svyrydenkoЮлія Свириденко
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМіністерство енергетики України
herman-halushchenkoГерман Галущенко
dniproДніпро (ріка)
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.82
Bitcoin
$87,252.00
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.24
Золото
$3,055.66
Ethereum
$2,070.07