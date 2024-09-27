Україна оголосила перший онлайн-аукціон з розподілу квоти для "зеленої" енергетики

Україна оголосила перший онлайн-аукціон з розподілу квоти підтримки "зеленої" енергетики, повідомили у Міненерго у п'ятницю, пише УНН.

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"Уперше в Україні ДП "Гарантований покупець" оголосило онлайн-аукціон з розподілу квоти підтримки підприємств, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі. Першим лотом стала додаткова річна квота підтримки для вироблення електроенергії з енергії сонячного випромінювання розміром 11 МВт", - ідеться у повідомленні.

За умовами торгів, станція має бути розташована на лівому березі Дніпра, окрім тимчасово окупованих територій та зони активних бойових дій.

Відповідно до чинного законодавства аукціон проходитиме на зниження ціни задля зменшення для споживачів вартості "зеленої" електроенергії, що виробляється учасниками ринку, вказали у міністерстві. Як зазначається, максимальний розмір цінової пропозиції - 9 євроцентів за 1 кВт-год. Заявки від потенційних учасників приймаються до 30 жовтня 2024 року, аукціон відбудеться 31 жовтня 2024 року.

Лише наприкінці літа ми збільшили квоту підтримки виробників електроенергії з альтернативних джерел у розмірі 110 МВт на 2024 рік і вже маємо перший аукціон у системі Прозоро.Продажі. Цей аукціон не останній, наступні відбуватимуться впродовж осені. За розподілом додаткових квот підтримки на сонячні електростанції припаде 11 МВт, на вітрові електростанції - 88 МВт, для інших видів (біомаса, біогаз, малі ГЕС) - 11 МВт