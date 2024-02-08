Украина не признает "приговоров" в рф, работаем над возвращением украинских воинов из плена - Лубинец

На встрече с членами семей пленных и пропавших без вести военнослужащих ВСУ, которые защищали город Мариуполь, обсуждались вопросы защиты прав и возвращения украинских защитников из плена в РФ, дополнения Женевских конвенций и деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК).

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Дмитрия Лубинца, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Детали

Украина, как государство, этих незаконных "приговоров" не признает. Юридически они не имеют никакой силы. - отметил в своей заметке по итогам встречи Дмитрий Лубинец.

По словам Уполномоченного ВРУ по правам человека, близкие украинских военных, которые находятся в плену или пропали без вести, определили ряд основных вопросов.

Главное: вернуть защитников домой, которые уже не первый год страдают и страдают от пыток в одной из колоний Мордовии.

Бесспорно для нас - это приоритет. Поэтому призываю родственников не искать предательства в действиях украинской власти: все работают на своих местах - отметил Лубинец.

В этом смысле чиновник призвал не верить вражеским манипуляциям и анализировать все, что выкладывают в сети российские пропагандисты.

Родственники озвучили, что, по их мнению, есть необходимость дополнения Женевских конвенций и создания механизмов наказания для тех стран, которые их не соблюдают. Были и вопросы, касающиеся возвращения тел погибших защитников Украины.

Во время этой встречи многие вопросы касались именно деятельности МККК, в частности того, что организация не предоставляет информацию родным, не посещает украинских пленных в РФ.

К сожалению, конкретных ответов от представителя МККК не удалось получить - отметил Лубинец.

Напомним,

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец направил официальные письма в ООН и МККК, чтобы зафиксировать нарушения международного гуманитарного права после того, как более 30 украинских военнопленных были приговорены к 27-29 годам лишения свободы так называемым "судом" в оккупированном Донецке.

Падение Ил-76: Лубинец заявил, что Международный комитет Красного Креста не выполняет свой мандат