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Судилища над 33 українськими військовополоненими: Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ

Судилища над 33 українськими військовополоненими: Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ

Київ • УНН

 • 28277 перегляди

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець направив офіційні листи до ООН та МКЧХ, щоб зафіксувати порушення міжнародного гуманітарного права після того, як понад 30 українських військовополонених були засуджені до 27-29 років позбавлення волі так званим "судом" в окупованому Донецьку.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернуся з офіційними листами до ООН та МКЧХ через засудження в окупованому Донецьку понад 30 українських військових  до до колонії суворого режиму. Омбудсман зазначив, що  так звані "судилища" - порушення норм міжнародного гуманітарного права. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

Вчергове так званий "суд" терористичного угруповання "ДНР" засуджує наших громадян. Цього разу 33 українських військових отримали терміни від 27 до 29 років ув'язнення. Їх звинуватили в обстрілах житлових будинків так званої "республіки"

- заявив Лубінець.

Він зауважив, що оголошені "вироки" здійснюються невизнаними світовою спільнотою квазіутвореннями, і є незаконними.

За його словами, ухвалені так званим "судом" "днр" вироки є грубим порушенням Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування, їх можна вважати воєнним злочином. "Донецька область є частиною України в міжнародно визнаних кордонах, на них розповсюджується юрисдикція українських судів", - наголосив Омбудсман.

 "Я, як Омбудсман України, звернуся з офіційними листами до ООН та МКЧХ задля фіксації порушень норм міжнародного гуманітарного права", - повідомив уповноважений.

Лубінець також закликав світову спільноту посилити тиск на агресора, аби "припинити практику засудження фейковими судами українських Захисників, які зі своєї землі проганяють ворога. Ми боремось  не лише за територію, а й за кожну нашу людину, і повернемо всіх", - резюмував Омбудсман.

В окупованому Донецьку понад 30 українських військовополонених засудили до колонії суворого режиму07.02.24, 19:01 • 25101 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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