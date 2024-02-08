Судилища над 33 украинскими военнопленными: Лубинец обратился к ООН и МККК

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился с официальными письмами в ООН и МККК из-за приговора в оккупированном Донецке более 30 украинских военных к колонии строгого режима. Омбудсман отметил, что так называемые "судилища" - нарушение норм международного гуманитарного права. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

В очередной раз так называемый "суд" террористической группировки "ДНР" осуждает наших граждан. На этот раз 33 украинских военных получили сроки от 27 до 29 лет заключения. Их обвинили в обстрелах жилых домов так называемой "республики" - заявил Лубинец.

Он отметил, что объявленные "приговоры" осуществляются непризнанными мировым сообществом квазиобразованиями, и являются незаконными.

По его словам, принятые так называемым "судом" "днр" приговоры являются грубым нарушением Третьей Женевской конвенции в части права пленных на справедливый суд и недопущения пыток, их можно считать военным преступлением. "Донецкая область является частью Украины в международно признанных границах, на них распространяется юрисдикция украинских судов", - подчеркнул Омбудсман.

"Я, как Омбудсман Украины, обращусь с официальными письмами в ООН и МККК для фиксации нарушений норм международного гуманитарного права", - сообщил уполномоченный.

Лубинец также призвал мировое сообщество усилить давление на агрессора, чтобы "прекратить практику осуждения фейковыми судами украинских Защитников, которые со своей земли прогоняют врага. Мы боремся не только за территорию, но и за каждого нашего человека, и вернем всех", - резюмировал Омбудсман.

В оккупированном Донецке более 30 украинских военнопленных приговорили к колонии строгого режима