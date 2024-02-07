В оккупированном Донецке более 30 украинских военнопленных приговорили к колонии строгого режима

В оккупированном Донецке россияне приговорили более тридцати украинских военных к длительным срокам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом со ссылкой на российские правоохранительные органы передает BBC, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что так называемый верховный суд "днр" приговорил сразу 33 украинских военнослужащих к длительным срокам лишения свободы - от 27 до 29 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Среди, осужденных есть также украинские военные, которые принимали участие в боевых действиях в Мариуполе.

Военных обвиняли в якобы жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов (ч. 1 ст. 356 российского уголовного кодекса), убийстве, совершенном группой лиц общеопасным способом по мотивам ненависти и вражды, покушении на убийство с теми же отягчающими обстоятельствами, повреждении чужого имущества общеопасным способом.

В россии приговорили украинского военнослужащего к 12 годам колонии

Так оккупационные власти Донецка квалифицировали действия военных, которые они совершили в период с 24 февраля по 10 марта 2022 года.

россияне не указывают имен военных, но отмечают, что пять из них служили в 36-й бригаде морской пехоты, которая воевала в Мариуполе.

Дополнение

В издании отмечают, что Женевская конвенция 1949 года, которую подписала в том числе и россия, предусматривает, что все военнопленные имеют безусловное право на справедливое судебное разбирательство.

Впрочем, правозащитные организации неоднократно указывали, что при обращении с украинскими военнопленными российские власти систематически нарушают это требование.

Напомним

Командир "Азова" Денис Прокопенко заявил, что более 900 азовцев, которые защищали Мариуполь, до сих пор находятся в российском плену.