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Понад 900 захисників Маріуполя залишаються в російському полоні - командир "Азову"

Понад 900 захисників Маріуполя залишаються в російському полоні - командир "Азову"

Київ • УНН

 • 25687 перегляди

Понад 900 бійців "Азову", які захищали Маріуполь протягом 86 днів, досі перебувають у полоні рф, незважаючи на всі попередні обміни полоненими.

Понад 900 азовців, які боронили Маріуполь, досі знаходяться в російському полоні. Про це повідомив командир "Азову" Денис Прокопенко, передає УНН.

Деталі

Він нагадав, що під час чергового обміну полоненими додому повернулися 207 українських військовослужбовців, і серед них двоє бійців 12-ої бригади "Азов" НГУ. Але у списках на обмін не було інших бійців, які тримали оборону Маріуполя у "Азову", хоча минуло понад півтора роки від отримання наказу на припинення оборони Маріуполя.

У російському полоні все ще залишаються понад 900 азовців, які гідно тримали оборону Маріуполя та протягом 86 діб не давали противнику своєчасно перекинути сили та засоби, щоб розвивати успіх в напрямку Запоріжжя

- написав він.

Він сподівається, що відповідні структури докладають достатніх зусиль для звільнення усіх "азовців".

"Наші вдома. Повертаємо попри все": Зеленський заявив про повернення 207 людей з полону31.01.24, 14:41 • 26181 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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