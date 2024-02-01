Понад 900 захисників Маріуполя залишаються в російському полоні - командир "Азову"
Київ • УНН
Понад 900 бійців "Азову", які захищали Маріуполь протягом 86 днів, досі перебувають у полоні рф, незважаючи на всі попередні обміни полоненими.
Понад 900 азовців, які боронили Маріуполь, досі знаходяться в російському полоні. Про це повідомив командир "Азову" Денис Прокопенко, передає УНН.
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Він нагадав, що під час чергового обміну полоненими додому повернулися 207 українських військовослужбовців, і серед них двоє бійців 12-ої бригади "Азов" НГУ. Але у списках на обмін не було інших бійців, які тримали оборону Маріуполя у "Азову", хоча минуло понад півтора роки від отримання наказу на припинення оборони Маріуполя.
У російському полоні все ще залишаються понад 900 азовців, які гідно тримали оборону Маріуполя та протягом 86 діб не давали противнику своєчасно перекинути сили та засоби, щоб розвивати успіх в напрямку Запоріжжя
Він сподівається, що відповідні структури докладають достатніх зусиль для звільнення усіх "азовців".
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