Более 900 защитников Мариуполя остаются в российском плену - командир "Азова"

Более 900 азовцев, которые защищали Мариуполь, до сих пор находятся в российском плену. Об этом сообщил командир "Азова" Денис Прокопенко, передает УНН.

Детали

Он напомнил, что во время очередного обмена пленными домой вернулись 207 украинских военнослужащих, и среди них двое бойцов 12-й бригады "Азов" НГУ. Но в списках на обмен не было других бойцов, которые держали оборону Мариуполя у "Азова", хотя прошло более полутора лет с момента получения приказа на прекращение обороны Мариуполя.

В российском плену все еще остаются более 900 азовцев, которые достойно держали оборону Мариуполя и в течение 86 суток не давали противнику своевременно перебросить силы и средства, чтобы развивать успех в направлении Запорожья - написал он.

Он надеется, что соответствующие структуры прилагают достаточные усилия для освобождения всех "азовцев".

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