В россии приговорили украинского военнослужащего к 12 годам колонии

По решению суда в Ростове-на-Дону гражданина Украины, военнослужащего Павла Запорожца на 12 лет хотят отправить в колонию. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор украинскому военнослужащему Павлу Запорожцу - 12 лет исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Его обвинили в подготовке теракта в Херсоне 9 мая 2022 года. Следователи заявили, что изъяли у него взрывные устройства, которые он якобы планировал бросить в участников шествия "бессмертный полк". Также его обвинили в нападении на российских военных, которые патрулировали город во время оккупации.

Запорожец признал вину, но объяснял, что планировал взорвать военный патруль во время комендантского часа, чтобы исключить возможные жертвы среди гражданских жителей.

Павла Запорожца судили по статье "Подготовка к акту международного терроризма". В комментарии "Радио Свобода" его сестра Марина Запорожец рассказывала, что дело ее брата - первое в России, которое доведено до суда по статье "международный терроризм".

Адвокаты Запорожца настаивали на том, чтобы его признали военнопленным, поскольку подзащитный является военным, который принимал участие в военном противостоянии и поэтому его должны судить не в рамках уголовного права, а согласно Женевской конвенции. Они намерены обжаловать приговор.

Детали дела Запорожца

20 сентября во время одного из во время одного из судебных заседаний Павел Запорожец рассказал, что в ночь на 9 мая пытался установить взрывчатку на дороге, по которой должен был следовать патруль с вооруженными захватчиками. Его задержали и привезли в здание Херсонской военной администрации. Запорожец свидетельствовал об избиениях и пытках во время содержания под стражей в Херсоне.

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