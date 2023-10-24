Кримського політв'язня Нарімана Джелялова етапують у красноярській край – дружина
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Засудженого окупаційним судом Криму до 17 років увезення кримського активіста, першого заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова етапують до колонії красноярського краю росії. Про це "Крим.Реалії" повідомила дружина політв'язня Леліза Джелялова, пише УНН.
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За її словами, з підконтрольного кремлю Верховного суду Криму надійшов лист із повідомленням про те, що касаційні скарги Джелялова надсилатимуться до міста Мінусинськ, вулиця Горького, 114. Згідно з відкритими даними, за цією адресою знаходиться в'язниця.
Також Левіза Джелялова розповіла, що про стан здоров'я чоловіка їй нічого не відомо, тому що зв'язку з ним немає. Вона припускає, що Нарімана тримають у спецблоці і йому не дають змоги зателефонувати до рідних.
За даними правозахисників, до цієї ж в'язниці етапують Азіза Ахтемова. Його брата Асана розподілили до Володимира.
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11 вересня адвокат Микола Полозов опублікував лист заарештованого в Сімферополі кримськотатарського активіста Нарімана Джелялова, в якому він повідомив, що був готовий до такого розвитку подій і закликав народ “не відступати” і “не зупинятися”.