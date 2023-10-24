Крымского политзаключенного Наримана Джелялова этапируют в красноярский край - жена

Детали

По ее словам, из подконтрольного кремлю Верховного суда Крыма пришло письмо с сообщением о том, что кассационные жалобы Джелялова будут направляться в город Минусинск, улица Горького, 114. Согласно открытым данным, по этому адресу находится тюрьма.

Также Левиза Джелялова рассказала, что о состоянии здоровья мужа ей ничего не известно, так как связи с ним нет. Она предполагает, что Наримана держат в спецблоке и ему не дают возможности позвонить к родным.

По данным правозащитников, в эту же тюрьму этапируют Азиза Ахтемова. Его брата Асана распределили во владимир.

Нагодаем

11 сентября адвокат Николай Полозов опубликовал письмо арестованного в Симферополе крымскотатарского активиста Наримана Джелялова, в котором он сообщил, что был готов к такому развитию событий и призвал народ “не отступать” и “не останавливаться”.