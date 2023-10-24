Крымского политзаключенного Наримана Джелялова этапируют в красноярский край - жена

$41.080.11
45.050.50
ukru
Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
12:22 • 11784 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 72165 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 43513 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 66660 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 196174 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 70623 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 120453 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 167243 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 155153 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155418 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
50%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 84033 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 87704 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 82653 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 120403 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 50893 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 72158 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 122291 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 196165 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 263985 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 315673 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Барт Де Вевер

Кристофер Г. Каволи

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 622 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 11761 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 52153 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 54377 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 52946 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Крымского политзаключенного Наримана Джелялова этапируют в красноярский край - жена

Киев • УНН

 • 111793 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Осужденного оккупационным судом Крыма к 17 годам заключения крымского активиста, первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова этапируют в колонию красноярского края россии. Об этом "Крым.Реалии" сообщила жена политзаключенного Лелиза Джелялова, пишет УНН.

Крымского политзаключенного Наримана Джелялова этапируют в красноярский край - жена

Детали

По ее словам, из подконтрольного кремлю Верховного суда Крыма пришло письмо с сообщением о том, что кассационные жалобы Джелялова будут направляться в город Минусинск, улица Горького, 114. Согласно открытым данным, по этому адресу находится тюрьма.

Также Левиза Джелялова рассказала, что о состоянии здоровья мужа ей ничего не известно, так как связи с ним нет. Она предполагает, что Наримана держат в спецблоке и ему не дают возможности позвонить к родным.

По данным правозащитников, в эту же тюрьму этапируют Азиза Ахтемова. Его брата Асана распределили во владимир.

Нагодаем

11 сентября адвокат Николай Полозов опубликовал письмо арестованного в Симферополе крымскотатарского активиста Наримана Джелялова, в котором он сообщил, что был готов к такому развитию событий и призвал народ “не отступать” и “не останавливаться”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.53
Bitcoin
$79,837.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.18
Золото
$3,017.40
Ethereum
$1,587.23