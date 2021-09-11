Справа Нарімана Джелялова: в'язень Кремля написав листа

Цитата

“Мій арешт акурат після повернення з „Кримської платформи“, де я мав честь бути присутнім і виступати перед високими учасниками і близькими по духу друзями, тільки доводить мстивий характер російської влади. Вона як і раніше демонструє готовність виганяти, ізолювати людей, які продовжують відкриту боротьбу за демократичні цінності і свободи, в ім’я інтересів свого народу і держави. Я був готовий до такого розвитку подій і за прикладом старших братів не збираюся відступати від власних переконань! Буду продовжувати боротьбу доступними мені тут в ув’язненні способами”, — йдеться в заяві Джеляла.

Він звернувся до кримськотатарського народу, не боятися і теж продовжувати боротьбу.

“Під час обшуку в моєму будинку співробітник, що його проводив між іншим сказав: „Ваша зброя — слово. А це набагато небезпечніше“.

Так що моя „зброя“ зі мною. Моє слово зі мною. Моє слово з вами! Не відступайте! Не зупиняйтесь! Не зволікайте! Мій народ! Вісім років тому ви, мій народ, делегували мені право представляти ваші інтереси. Нагородили високим статусом і відповідальністю, перед обличчям якої я не міг мовчати і ховатися. Я вибрав цей шлях свідомо і не зверну з нього. Зі мною поруч моя кохана дружина, мої близькі друзі, весь мій народ і весь світ. І ніяким стінам цього не змінити. Не опускайте руки! Нехай скоєне зі мною не вселяє в вас страх, бо ж це одна з їхніх цілей. Наші предки гордо пронесли небесний прапор із золотою тамгою. Зробити це повинні і ми!”, — зазначено у зверненні Джеляла.

Доповнення

3-4 вересня в Криму російські силовики провели обшуки і затримали п’ять осіб, в тому числі кримськотатарського політика і активіста Нарімана Джеляла. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд заарештував кримськотатарського політика і активіста Нарімана Джеляла на два місяці — до 4 листопада. Наріман Джелял заперечує всі звинувачення на свою адресу. 8 вересня адвокат Микола Полозов повідомив, що захист оскаржив рішення суду про арешт Джеляла.

10 вересня Полозов інформував про те, що російська ФСБ перекваліфікувала справу Джеляла, посиливши звинувачення та інкримінувавши йому “вчинення диверсії” замість “пособництва”.