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Дело Наримана Джелялова: узник Кремля написал письмо

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Адвокат Николай Полозов опубликовал письмо арестованного в Симферополе крымскотатарского активиста Наримана Джеляла, в котором он сообщил, что был готов к такому развитию событий и призвал народ “не отступать” и “не останавливаться”, информирует УНН.

Цитата

“Мой арест аккурат после возвращения из „Крымской платформы“, где я имел честь присутствовать и выступать перед высокими участниками и близкими по духу друзьями, только доказывает мстительный характер российской власти. Она по-прежнему демонстрирует готовность выгонять, изолировать людей, которые продолжают открытую борьбу за демократические ценности и свободы, во имя интересов своего народа и государства. Я был готов к такому развитию событий и по примеру старших братьев не собираюсь отступать от собственных убеждений, буду продолжать борьбу доступными мне здесь в заключении способами”, — говорится в заявлении Джеляла.

Он обратился к крымскотатарскому народу, не бояться и тоже продолжать борьбу.

“Во время обыска в моем доме сотрудник, который его проводил между прочим сказал: „Ваше оружие — слово. А это гораздо опаснее“.

Так что мое „оружие“ со мной. Мое слово со мной. Мое слово с вами. Не отступайте! Не останавливайтесь! Не медлите! Мой народ! Восемь лет назад вы, мой народ, делегировали мне право представлять ваши интересы. Наградили высоким статусом и ответственностью перед лицом которой я не мог молчать и прятаться. Я выбрал этот путь сознательно и не сверну с него. Со мной рядом моя любимая жена, мои близкие друзья, весь мой народ и весь мир. И никаким стенам этого не изменить. Не опускайте руки! Пусть содеянное со мной не вселяет в вас страх, потому что это одна из их целей. Наши предки гордо пронесли небесный флаг с золотой тамгой. Сделать это должны и мы!”, — говорится в обращении Джеляла.

Дополнение

3-4 сентября в Крыму российские силовики провели обыски и задержали пять человек, в том числе крымскотатарского политика и активиста Наримана Джеляла. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд арестовал крымскотатарского политика и активиста Наримана Джеляла на два месяца — до 4 ноября. Нариман Джелял отрицает все обвинения в свой адрес. 8 сентября адвокат Николай Полозов сообщил, что защита обжаловала решение суда об аресте Джеляла.

10 сентября Полозов информировал о том, что российская ФСБ переквалифицировала дело Джеляла, усилив обвинения и инкриминировав ему “совершение диверсии” вместо “пособничество”.

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