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В окупованому Криму силовики прийшли з обшуками до заступника голови Меджлісу

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Під тимчасово окупованому Криму проросійські силовики проводять обшуки у заступника голови Меджлісу, журналіста і політолога Нарімана Джеляла, повідомили УНН у “Кримській солідарності”.

Цитата

“Проходить обшук у Нарімана Джеляла — кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, забороненого РФ в 2016 році”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Обшук проходить проводять в селі Первомайське Сімферопольського району Криму, на вулиці Леніна, 113.

За інформацією активістів, Нарімана Джеляла відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Юридичний захист здійснюватиме адвокат Еміне Авамілєва.

Додамо

Сьогодні стало відомо, що співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії викрали жителя Криму Ельдара Одаманова після обшуку в його будинку в Сімферополі.

У ніч на 17 серпня в окупованому Криму пройшла чергова хвиля обшуків в будинках кримських татар.

За підсумками слідчих заходів російськими силовиками було затримано п’ятьох осіб. Один з них — місцевий імам.

18 серпня о Криму заарештували на місяць і 25 діб активіста Заура Абдуллаєва, затриманого російськими силовиками під час обшуків.

На масові незаконні затримання кримських татар відреагували в МЗС України. Там зазначили, що Крим перетворюють на “гетто прав людини”.

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