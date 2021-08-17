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Російські силовики в Криму вдосвіта влаштували обшуки в будинках кримських татар

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. На території тимчасово окупованого Криму в ніч на вівторок пройшла чергова хвиля обшуків в будинках кримських татар. Про це повідомляє громадський рух "Кримська солідарність", передає УНН.

Цитата:

“Сьогодні з 4-ї години ранку в Криму проходили нові масові обшуки в будинках кримських татар мусульман у Сімферопольському, Бахчисарайському районах Криму і в Балаклавському, Нахімовському районах Севастополя. До 7 години ранку на гарячу лінію "Кримської солідарності“ надійшло щонайменше п’ять повідомлень. Слідчі заходи проводили співробітники ФСБ, ЦПЕ і ОМОНу”, - повідомили правозахисники.

Деталі

Згідно з інформацією “Кримської солідарності”, за підсумками слідчих заходів силовиками було затримано п’ятьох осіб. Так, в Нахімовському районі міста Севастополя співробітники ФСБ забрали активістів Рустема Мурасова і Рустема Таїрова, у Балаклавському районі Севастополя — Джеббара Бекирова, у Бахчисарайському районі — активіста Заура Абдуллаєва, у Сімферопольському районі Криму — Раїфа Февзієва.

Чотирьох затриманих доставили до російського управління Федеральної служби безпеки на окупованому півострові і в Севастополі, Раїфа Февзієва — до російського управління Федеральної служби безпеки на окупованому півострові і в Сімферополі.

Повідомляється, що Раїф Февзієв — місцевий імам, який закінчив медресе, кримськотатарський активіст, багатодітний батько.

Рустем Мурас, Рустем Таїров, Джаббар Бекіров і Заур Абдуллаєв займалися активізмом, систематично відвідували політично мотивовані судові засідання, підтримували сім’ї політв’язнів, організатори іфтарів і масових заходів в своїх селищах.

Також, за даними правозахисників, Мурас сьогодні вночі повернувся з Ростова-на-Дону, куди їздив на оголошення незаконного вироку у справі так званої “алуштинської групи” у справі "Хізб ут-Тахрір”.

Реакція України

Оцінку тому, що відбувається, дала Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, вкотре країна-окупант вдається до переслідувань і залякувань кримських татар.

Цитата:

“Обшуки у помешканнях громадян України є грубим порушенням міжнародних норм, зокрема статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність, та статті 8 Конвенції – право на повагу до приватного і сімейного життя. Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на неправомірні дії окупаційної влади та посилити тиск на РФ, з метою припинення порушень прав людини на території тимчасово окупованого Криму”, - написала Омбудсмен в Facebook.

Додамо

Напередодні російський Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону виніс вирок чотирьом фігурантам алуштинського “справи Хізб ут-Тахрір”. Їх засудили на терміни від 12 до 18 років ув’язнення в колонії суворого режиму.

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