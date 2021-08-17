Российские силовики в Крыму на рассвете устроили обыски в домах крымских татар
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. На территории временно оккупированного Крыма в ночь на вторник прошла очередная волна обысков в домах крымских татар. Об этом сообщает общественное движение "Крымская солидарность", передает УНН.
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"Сегодня с 4-х часов утра в Крыму проходили новые массовые обыски в домах крымских татар мусульман в Симферопольском, Бахчисарайском районах Крыма и в Балаклавском, Нахимовском районах Севастополя. До 7 часов утра на горячую линию "Крымской солидарности" поступило как минимум пять сообщений. Следственные мероприятия проводили сотрудники ФСБ, ЦПЭ и ОМОНа", - сообщили правозащитники.
Детали
Согласно информации "Крымской солидарности", по итогам следственных мероприятий силовиками были задержаны пять человек. Так, в Нахимовском районе города Севастополя сотрудники ФСБ увезли активистов Рустема Мурасова и Рустема Таирова, в Балаклавском районе Севастополя – Джеббара Бекирова, в Бахчисарайском районе – активиста Заура Абдуллаева, в Симферопольском районе Крыма – Раифа Февзиева.
Четырех задержанных доставили в российское управление Федеральной службы безопасности на оккупированном полуострове и в Севастополе, Раифа Февзиева - в российское управление Федеральной службы безопасности на оккупированном полуострове и в Симферополе.
Сообщается, что Раиф Февзиев - местный имам, окончивший медресе, крымскотатарский активист, многодетный отец. Рустем Мурасов, Рустем Таиров, Джаббар Бекиров и Заур Абдуллаев занимались активизмом, систематически посещали политически мотивированные судебные заседания, поддерживали семьи политзаключённых, организаторы ифтаров и массовых мероприятий в своих поселках.
Также по данным правозащитников, Мурасов сегодня ночью вернулся из Ростова-на-Дону, куда ездил на объявление незаконного приговора по делу так называемой "алуштинской группы" по делу "Хизб ут-Тахрир".
Реакция Украины
Оценку происходящему дала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
По ее словам, в очередной раз страна-оккупант прибегает к преследованиям и запугиванию крымских татар.
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"Обыски в квартирах граждан Украины являются грубым нарушением международных норм, в частности статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждому человеку гарантировано право на личную неприкосновенность, и статьи 8 Конвенции - право на уважение частной и семейной жизни. Призываю международное сообщество отреагировать на неправомерные действия оккупационных властей и усилить давление на РФ, с целью прекращения нарушений прав человека на территории временно оккупированного Крыма", - написала Омбудсмен в Facebook.
Добавим
Накануне российский Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор четырем фигурантам алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир". Их осудили на сроки от 12 до 18 лет заключения в колонии строгого режима.