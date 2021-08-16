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Алуштинское "дело Хизб ут-Тахрир": четырем фигурантам дали от 12 до 18 лет в колонии строгого режима

Алуштинское "дело Хизб ут-Тахрир": четырем фигурантам дали от 12 до 18 лет в колонии строгого режима

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Российский Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор четырем фигурантам алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир". Их осудили на сроки от 12 до 18 лет заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщили в движении "Крымская солидарность", информирует УНН.

Цитата:

“Суд в лице председательствующего судьи Романа Викторовича Сапрунова отказал стороне защиты во всех заявленных ходатайствах и встал на сторону обвинения, приговорив крымских татар к срокам от 12 до 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Арест на имущество у всех отменен”, — говориться в сообщении.

Сообщается, что Руслану Месутову присудили 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год после освобождения, Ленуру Халилову — 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год после освобождения, Эльдару Кантимирову — 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год после освобождения, Руслану Нагаеву — 13 лет лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы на 1 год после освобождения.

“Все они проведут первые два года в тюрьме — самом строгом режиме лишения свободы”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону 10 июня на заседании по алуштинскому “делу Хизб ут-Тахрир” российский прокурор попросил для подсудимых крымских татар от 14 до 19 лет заключения в колонии строгого режима.

Крымчан задержали российские силовики после обысков 10 июня 2019 года. ФСБ России заявила, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела об "организации или участии в деятельности террористической организации" и касаются религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена в России.

Напомним, что 18 июля 2019 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой содержится призыв к России освободить всех украинских политзаключенных, включая фигурантов данного уголовного дела.

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