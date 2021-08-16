Алуштинська "справа Хізб ут-Тахрір": чотирьом фігурантам дали від 12 до 18 років у колонії суворого режиму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Російський Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону виніс вирок чотирьом фігурантам алуштинської “справи Хізб ут-Тахрір”. Їх засудили на терміни від 12 до 18 років ув’язнення в колонії суворого режиму. Про це повідомили у русі “Кримська солідарність”, інформує УНН.
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“Суд в особі головуючого судді Романа Вікторовича Сапрунова відмовив стороні захисту у всіх заявлених клопотаннях і став на бік обвинувачення, засудивши кримських татар до термінів від 12 до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Арешт на майно у всіх скасований”, - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що Руслану Месутову присудили 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1 рік після звільнення, Ленуру Халілову — 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1 рік після звільнення, Ельдару Кантімірову — 12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1 рік після звільнення, Руслану Нагаєву — 13 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1 рік після звільнення.
“Всі вони проведуть перші два роки у в’язниці — найсуворішому режимі позбавлення волі”, — наголошується в повідомленні.
Доповнення
У Південному окружному військовому суді у Ростові-на-Дону 10 червня на засіданні по алуштинській “справі Хізб ут-Тахрір” російський прокурор попросив для підсудних кримських татар від 14 до 19 років ув’язнення в колонії суворого режиму.
Кримчан затримали російські силовики після обшуків 10 червня 2019 року. ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи проходять в межах кримінальної справи про “організацію або участь в діяльності терористичної організації” і стосуються релігійної організації “Хізб ут-Тахрір”, яка заборонена в Росії.
Нагадаємо, що 18 липня 2019 року Європейський парламент ухвалив резолюцію, у якій міститься заклик до Росії звільнити всіх українських політв’язнів, включаючи фігурантів цієї кримінальної справи.