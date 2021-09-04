ФСБ РФ викрали кримчанина після обшуку — правозахисники

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Згідно з повідомленням, вранці в будинку кримського татарина Ельдара Одаманова в Сімферополі відбувся обшук у зв’язку з вибухом у селі Перевальному в Криму, де 23 серпня був пошкоджений газопровід. Силовики з нашивками ФСБ вилучили техніку і відвезли чоловіка з собою. Станом на вечірній час його немає ні в одній черговій частині міста, його дружина написала заяву в поліцію про викрадення, мовиться в повідомленні.

ФСБ проводять обшуки

Обшук у будинку Одаманова почався о 6-й ранку зі стуку в двері і загрози їх виламати. Люди в формі хакі, які проігнорували прохання представитися, забрали в родини мобільні телефони, а потім пред’явили постанову суду про обшук, що проводиться через вибух на газопроводі в селі Перевальному. Адвокат Ліля Гемеджі звернула увагу, що в документі була вказана тільки адреса житла. Прізвище і пред’явлене обвинувачення в постанові не зафіксовані. Також силовики привели з собою двох понятих, які не представилися.

У результаті слідчих дій було вилучено 2 ноутбуки, 2 телефони і 2 флеш-накопичувачі. Після складання списку вилучених речей у протоколі Ельдар Одаманов зажадав правоохоронців показати вміст пакету з опечатаним майном. У ньому не виявилося його мобільного телефону, незважаючи на протилежне твердження в протоколі обшуку. З’ясувалося, що апарат забрав один із російських силовиків і поїхав із ним у невідомому напрямку. Через деякий час він повернувся разом із пристроєм, який було конфіскований у непроцесуальний спосіб. Що відбувалося з мобільним телефоном поза правовим полем зору, також залишається неясним, наголошують правозахисники.

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За повідомленням правозахисників, приблизно о 7:20 ранку обшук підійшов до кінця і представники правоохоронних органів попросили Одаманова проїхати з ними в центральне відділення поліції. Коли дружина зателефонувала до чергової частини, чоловіка там не виявилося, як і в головному управлінні ФСБ і МВС Росії в окупованому Криму. Сафіє Мамутова звернулася в поліцію: “На даний момент я з’їздила в Центральний район, у відділення поліції, і написала заяву про викрадення мого чоловіка, тому що з 9:30, як я почала обдзвонювати, я не маю ніяких даних про місце його перебування”.

Доповнення

У власному дописі в фейсбуці Сафіє Мамутова назвала звинувачення проти її чоловіка Ельдара Одаманова “безглуздим настільки, наскільки можливо”, і попередила знайомих бути уважними до того, що може прийти до них із її відібраного телефону від її імені.

Контекст

23 серпня пресслужба управління МВС Росії в окупованому Криму заявила, що біля села Перевального під Сімферополем невідомі пошкодили газопровід: “За результатами огляду місця події встановлено, що механічне пошкодження газової труби, можливо, сталося внаслідок протиправних дій невстановлених осіб”.

Російські силовики порушили кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу Росії, протиправно насадженого на окупованій частині території України, про “умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом”, цитує “Радіо Свобода”.