Питання Донбасу тепер будуть обговорювати за участі США – Стефанішина

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“Я не можу розкривати деталі пропозицій. Але я можу підтвердити, що США бачать свою ключову роль в урегулюванні конфлікту на Донбасі та поверненні Криму. Ми сподіваємося, що вже найближчі місяці відбудуться низка візитів, буде дискусія на рівні міністрів закордонних справ, радників з безпекових питань”, — заявила Стефанішина.

Деталі

Зокрема, вона відзначила, що США вже матеріалізують своє бачення їхньої ролі в урегулюванні конфлікту, але з сьогоднішнього дня будуть обговорюватися не лише у нормандському форматі, але і в більш ширшому форматі, включаючи Сполучені Штати.

Доповнення

1 вересня у Білому домі відбулася зустріч Зеленського та Байдена. Зеленський зокрема передав команді Байдена список полонених і зниклих безвісти українців — “на тимчасово окупованих територіях Донбасу, у тимчасово окупованому Криму, в Росії”.

Після зустрічі Україна і США опублікували спільну заяву, яка стосується стратегічного партнерства. У ній йдеться про протидію російській агресії, підтримку євроатлантичних прагнень України та “Північний потік-2”.

2 вересня, Зеленський у межах візиту до Каліфорнії зустрівся з СЕО американської компанії Apple Тімом Куком та виступив у Стенфордському університеті.