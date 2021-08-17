Перетворення Криму на "ґетто прав людини": у МЗС різко відреагували на обшуки у кримських татар

Деталі

Так, зі слів Ніколенка, у Міністерстві закордонних справ рішуче засуджують чергові неправомірні обшуки в будинках кримських татар і затримання в тимчасово окупованому Криму.

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“Російська Федерація має припинити репресії проти мусульманського населення півострова, а також представників інших релігійних груп, громадянських активістів та журналістів. Систематичні грубі порушення прав людини на Кримському півострові стануть в центрі уваги "Кримської платформи". Продовжимо також роботу з міжнародними партнерами, аби покласти край політиці Росії із перетворення Криму на ґетто прав людини”, — наголосив дипломат.

Контекст

На території тимчасово окупованого Криму в ніч на вівторок, 17 серпня, пройшла чергова хвиля обшуків у будинках кримських татар. За підсумками слідчих заходів російськими силовиками було затримано п’ятьох осіб. Один з них — місцевий імам.

За даними прокуратури АРК, наразі, за вказаними фактами, органи правопорядку автономії розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 162 КК України (порушення недоторканості житла) та ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Раніше ситуацію з обшуками та затриманнями кримських татар прокоментувала перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова. З її слів, окупанти в Криму "продовжують політику залякування та переслідування".



