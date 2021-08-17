Превращение Крыма в "гетто прав человека": в МИД резко отреагировали на обыски у крымских татар
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Российская Федерация должна прекратить репрессии против мусульманского населения временно оккупированного Крыма, а также представителей других религиозных групп, гражданских активистов и журналистов. Об этом в комментарии УНН заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Детали
Так, по словам Николенко, в Министерстве иностранных дел решительно осуждают очередные неправомерные обыски в домах крымских татар и задержания во временно оккупированном Крыму.
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"Российская Федерация должна прекратить репрессии против мусульманского населения полуострова, а также представителей других религиозных групп, гражданских активистов и журналистов. Систематические грубые нарушения прав человека на Крымском полуострове будут в центре внимания "Крымской платформы". Продолжим также работу с международными партнерами, чтобы положить конец политике России по превращению Крыма в гетто прав человека", - подчеркнул дипломат.
Контекст
На территории временно оккупированного Крыма в ночь на вторник, 17 августа, прошла очередная волна обысков в домах крымских татар. По итогам следственных мероприятий российскими силовиками были задержаны пять человек. Один из них - местный имам.
По данным прокуратуры АРК, на данный момент, по указанным фактам, органы правопорядка автономии начали уголовные производства по ч. 2 ст. 162 УК Украины (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Ранее ситуацию с обысками и задержаниями крымских татар прокомментировала первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровова. По ее словам, оккупанты в Крыму "продолжают политику запугивания и преследования".