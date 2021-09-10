Справа Нарімана Джелялова: окупанти висунули звинувачення у диверсії

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“Сьогодні в ході слідчих дій в УФСБ по РК і м Севастополю Наріману Джелялову було пред’явлено звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 281 КК РФ, тобто в скоєнні диверсії. Таким чином, слідство ФСБ перекваліфіковувало інкриміноване Наріманом діяння з пособництва у скоєнні диверсії на повноцінну участь в скоєнні диверсії, ніж посилив звинувачення”, — написав Полозов.

Деталі

Зокрема, в рамках слідчих дій, після пред’явлення обвинувачення був здійснений допит обвинуваченого. Наріман Джелялов скористався правом обвинуваченого не давати показання.

Крім цього, слідство ознайомило Нарімана Джелялова і його захисників Еміне Авамілєва і Полозова з постановами про призначення низки експертиз, в також з деякими вже готовими на поточний момент висновками експертів. Всього на поточний момент призначено 12 експертиз, деякі з яких вже проведені.

Крім того, слідство зажадало відібрати підписку про нерозголошення з захисників Нарімана Джелялова.

“З огляду на негативний прецедент з нашим колегою адвокатом Іваном Павловим, захист заявив про необхідність конкретизації наслідком відомостей, що становлять таємницю слідства, що було наслідком задоволено. Так, захисник Нарімана Джелялова тепер не має права розголошувати такі відомості: показання осіб, які стали відомими в ході провадження слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, за винятком свідчень Джелялова Н.Е., а також суті і висновків експертних досліджень, вироблених у кримінальній справі, публікації висновків експертів і даних учасників досудового провадження”, — відзначив адвокат.

“До початку слідчих дій нам надали можливість поговорити з Наріманом наодинці. Він повідомив, що тримають його в СІЗО Сімферополя в двомісній камері з ще одним сусідом по камері — фігурантом справи щодо свідків Єгови. Стан здоров’я Нарімана Джелялова задовільний, моральний настрій позитивний. Умови утримання і відносини персоналу СІЗО задовільні. Єдине, камера не обладнана холодильником, що ускладнює зберігання продуктів харчування і не до кінця закривається вікно, що з пониженням температури може стати проблемою”, — додав Полозов.

Доповнення

Вранці 4 вересня стало відомо, що проросійські силовики прийшли з обшуками до заступника голови Меджлісу, журналісту і політологу Наріманом Джелялову.

Прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження щодо незаконних обшуків і затримання Нарімана Джелялова.



Там також повідомили про обшуки у ще двох осіб, місцезнаходження яких невідоме.

У Президента Володимира Зеленського та Міністерстві закордонних справ України рішуче засудили незаконні затримання, і зв’язали затримання Джелялова з його участю в саміті “Кримської платформи”.