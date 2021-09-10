Дело Наримана Джелялова: оккупанты выдвинули обвинения в диверсии

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"Сегодня в ходе следственных действий в УФСБ по РК и Севастополю Нариману Джелялову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 281 УК РФ, то есть в совершении диверсии. Таким образом, следствие ФСБ переквалифицировало инкриминируемое Нариману действия с пособничества в совершении диверсии на полноценное участие в совершении диверсии, чем усилило обвинения", - написал Полозов.

Детали

В частности, в рамках следственных действий, после предъявления обвинения был осуществлен допрос обвиняемого. Нариман Джелялов воспользовался правом обвиняемого не давать показания.

Кроме этого, следствие ознакомило Наримана Джелялова и его защитников Эмине Авамилева и Полозова с постановлением о назначении ряда экспертиз, а также с некоторыми уже готовыми на текущий момент выводами экспертов. Всего на текущий момент назначено 12 экспертиз, некоторые из которых уже проведены.

Кроме того, следствие потребовало отобрать подписку о неразглашении с защитников Наримана Джелялова.

"Учитывая негативный прецедент с нашим коллегой адвокатом Иваном Павловым, защита заявила о необходимости конкретизации следствием сведений, составляющих тайну следствия, что было следствием удовлетворено. Так, защитник Наримана Джелялова теперь не имеет права разглашать такие сведения: показания лиц, ставших известными в ходе производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, за исключением свидетельств Джелялова Н.Е., а также сути и выводов экспертных исследований, производимых по уголовному деле, публикации выводов экспертов и данных участников досудебного производства", - отметил адвокат.

"До начала следственных действий нам предоставили возможность поговорить с Нариманом наедине. Он сообщил, что держат его в СИЗО Симферополя в двухместной камере с еще одним соседом по камере - фигурантом дела в отношении свидетелей Иеговы. Состояние здоровья Наримана Джелялова удовлетворительное, моральный настрой положительный. Условия содержания и отношения персонала СИЗО удовлетворительные. Единственное, камера не оборудована холодильником, что затрудняет хранения продуктов питания и не до конца закрывается окно, что с понижением температуры может стать проблемой", - добавил Полозов.

Дополнение

Утром 4 сентября стало известно, что пророссийские силовики пришли с обысками к заместителю председателя Меджлиса, журналисту и политологу Нариману Джелялову.

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство относительно незаконных обысков и задержания Наримана Джелялова.



Там также сообщили об обысках у еще двух человек, местонахождение которых неизвестно.

У Президента Владимира Зеленского и Министерстве иностранных дел Украины решительно осудили незаконные задержания и связали задержание Джелялова с его участием в саммите "Крымской платформы".