Затримання силовиками заступника голови Меджлісу: прокуратура Криму відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження через незаконний обшук у будинку першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Крім нього, затримали ще двох людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури.
Деталі
Прокуратура повідомляє, що напередодні відбулися затримання ще двох осіб. За даними відомства, місцезнаходження затриманих наразі невідоме.
Провадження відкриті за частиною 2 статті 162 (порушення недоторканності житла) та частиною 2 статті 146 КК України (незаконне позбавлення волі).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.
Додамо
Громадська організація “Кримська солідарність” повідомила напередодні, що у тимчасово окупованому Криму проросійські силовики проводять обшуки у заступника голови Меджлісу, журналіста і політолога Нарімана Джеляла.
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