В окупованому Донецьку понад 30 українських військовополонених засудили до колонії суворого режиму
Київ • УНН
росіяни засудили понад 30 українських військовослужбовців до тривалих термінів ув'язнення від 27 до 29 років у колонії суворого режиму.
В окупованому Донецьку росіяни засудили понад тридцять українських військових до тривалих строків позбавлення волі у колонії суворого режиму. Про це з посиланням на російські правоохоронні органи передає BBC, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що так званий верховний суд "днр" засудив одразу 33 українські військовослужбовці до тривалих строків позбавлення волі — від 27 до 29 років з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.
Серед, засуджених є також українські військові, які брали участь у бойових діях в Маріуполі.
Військових звинувачували у нібито жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів (ч. 1 ст. 356 російського кримінального кодексу), вбивстві, вчиненому групою осіб загальнонебезпечним способом за мотивами ненависті та ворожнечі, замаху на вбивство з тими ж обтяжливими обставинами пошкодження чужого майна загальнонебезпечним способом.
У росії засудили українського військовослужбовця до 12 років колонії30.11.23, 17:02 • 31941 перегляд
Так окупаційна влада Донецька кваліфікувала дії військових, які вони вчинили у період з 24 лютого до 10 березня 2022 року.
росіяни не вказують імен військових, але зазначають, що п'ять із них служили у 36-й бригаді морської піхоти, яка воювала у Маріуполі.
Доповнення
У виданні наголошують, що Женевська конвенція 1949 року, яку підписала зокрема й росія, передбачає, що всі військовополонені мають безумовне право на справедливий судовий розгляд.
Втім, правозахисні організації неодноразово вказували, що при поводженні з українськими військовополоненими російська влада систематично порушує цю вимогу.
Нагадаємо
Командир "Азову" Денис Прокопенко заявив, що понад 900 азовців, які боронили Маріуполь, досі знаходяться в російському полоні.