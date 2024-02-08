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Україна не визнає “вироків” в рф, працюємо над поверненням українських воїнів з полону – Лубінець

Україна не визнає “вироків” в рф, працюємо над поверненням українських воїнів з полону – Лубінець

Київ • УНН

 • 25323 перегляди

Україна не визнає незаконних вироків, винесених українським військовополоненим в Росії, і працює над захистом їхніх прав та поверненням з полону.

На зустрічі із членами родин полонених та зниклих безвісти військовослужбовців ЗСУ, які захищали місто Маріуполь, обговорено питання захисту прав і повернення українських захисників з полону в рф, доповнення Женевських конвенцій та  діяльності Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Дмитра Лубінця, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Деталі

Україна, як держава, цих незаконних "вироків" не визнає. Юридично вони не мають жодної сили.  

– зазначив у своєму дописі за підсумками зустрічі Дмитро Лубінець.

За словами Уповноваженого ВРУ з прав людини, близькі українських військових, які знаходяться в полоні або зникли безвісті, визначили ряд основних питань.

Головне: повернути захисників додому, які вже не перший рік страждають і потерпають від тортур в одній із колоній Мордовії. 

Безперечно для нас – це пріоритет. Тому закликаю родичів не шукати зради в діях української влади: всі працюють на своїх місцях

 - зазначив Лубінець.

В цьому сенсі посадовець закликав не вірити ворожим маніпуляціям та аналізувати все, що викладають у мережі російські пропагандисти. 

Родичі озвучили, що, на їхню думку, є необхідність доповнення Женевських конвенцій та створення механізмів покарання для тих країн, які їх не дотримуються. Були й питання, що стосувалися повернення тіл загиблих захисників України.

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Під час цієї зустрічі багато питань стосувалися саме діяльності МКЧХ, зокрема того, що організація не надає інформації рідним, не відвідує українських полонених у РФ.

На жаль, конкретних відповідей від представника МКЧХ не вдалося отримати

- зазначив Лубінець.

Нагадаємо

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець направив офіційні листи до ООН та МКЧХ, щоб зафіксувати порушення міжнародного гуманітарного права після того, як понад 30 українських військовополонених були засуджені до 27-29 років позбавлення волі так званим "судом" в окупованому Донецьку.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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