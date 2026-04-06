Украина меняет подход к подготовке кадров - внедряет 10-летнее прогнозирование потребности

Киев • УНН

Кабмин запускает экспериментальный проект для системного планирования рынка труда. Прогноз будут обновлять ежегодно для формирования государственного заказа.

В Украине запускают 10-летнее прогнозирование потребности в специалистах и рабочих кадрах в рамках изменения подхода к подготовке кадров, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, пишет УНН.

Детали

"Кабинет министров Украины начинает экспериментальный проект, который изменит подход к подготовке кадров. Вместо того, чтобы реагировать на кадровый дефицит "постфактум", государство переходит к системному планированию на основе данных на 10 лет вперед", - сообщили в МОН.

Новый механизм предусматривает, что прогноз будет обновляться ежегодно в три этапа: сбор и верификация данных, формирование базового и альтернативных сценариев, а также осуществление прогнозных расчетов. 

Министерство образования и науки и другие государственные заказчики, как указано, получат инструмент для системного развития учебных заведений и планирования подготовки действительно востребованных государством и рынком труда специалистов.

Прогноз должен стать основой для решений государства в сфере подготовки кадров, политики занятости и формирования государственного заказа в образовании. Именно такой подход заложен в Стратегии занятости населения до 2030 года: государственный заказ должен основываться на прогнозе потребностей экономики и спросе работодателей.

"Мы должны сформировать нацию инженеров для решения актуальных вызовов нехватки специалистов производственных профессий в оборонном производстве, энергетике и других востребованных сферах. Для этого мы меняем подход - государство системно будет планировать рынок труда на основе данных и прогноза на годы вперед. Таким образом должны обновить подходы к планированию человеческого капитала государства на годы и сделать образование, ориентированное на практические потребности экономики", - отметила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. 

Качественное прогнозирование потребности в специалистах и рабочих кадрах должно стать также одним из базовых элементов новой политики занятости.

Результаты прогноза вместе с ключевыми сценарными предположениями будут рассматриваться в рамках социального диалога. Сформированный прогноз на плановый год и последующие девять лет будет публичным и доступным для ознакомления для всех стейкхолдеров образовательного процесса и рынка труда. 

В то же время решение правительства пока запускает именно пилотный проект по прогнозированию, который позволит протестировать разработанную модель на практике. И уже после апробации и получения обратной связи от широкого круга стейкхолдеров - утвердить методологию на постоянной основе.  

Запуск прогнозирования потребности в специалистах и рабочих кадрах является частью более широкой реформы рынка труда, которую правительство реализует в рамках Стратегии занятости. Ее логика заключается в том, чтобы перейти от фрагментарных решений к системной модели, где рынок труда работает на основе данных, прогнозирования, обучения под потребности экономики и современной инфраструктуры сервисов для человека и бизнеса.

