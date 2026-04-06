Україна змінює підхід до підготовки кадрів - впроваджує 10-річне прогнозування потреби

$43.650.1650.310.14
ukenru
08:23 • 634 перегляди
Дизель в Україні різко подорожчав за вихідні: де 6 квітня найдешевше заправитися
06:00 • 10561 перегляди
Artemis II вперше за 50 років увійшла у сферу дії тяжіння МісяцяVideo
04:08 • 19136 перегляди
В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
5 квітня, 11:39 • 44004 перегляди
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54 • 88686 перегляди
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22 • 104350 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00 • 114969 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43 • 98358 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09 • 107363 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00 • 52527 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
6.8м/с
55%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Tesla повернула собі лідерство у світових продажах електромобілів, обігнавши BYDPhoto6 квітня, 00:59 • 10283 перегляди
Ціни на нафту зросли після нового ультиматуму Трампа ІрануPhoto6 квітня, 01:20 • 16769 перегляди
В Одеській області влучання БПЛА у багатоповерхівку, під завалами можуть бути люди - ОВАVideo6 квітня, 01:35 • 5530 перегляди
За добу окупанти втратили 940 військових і майже 2 тисячі БпЛА - ГенштабPhoto03:51 • 14522 перегляди
Після удару по "Кремній Ел" у брянську росіяни терміново відновлюють виробництво – АТЕШPhoto04:51 • 6736 перегляди
Публікації
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята5 квітня, 05:22 • 104351 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти4 квітня, 14:09 • 107364 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми4 квітня, 07:30 • 113233 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз4 квітня, 05:00 • 92733 перегляди
Історія першого дзвінка з мобільного телефону та еволюція гаджетів3 квітня, 13:02 • 91498 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Сергій Лисак
Руслан Кравченко
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китай
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Pepsi припиняє спонсорство британського фестивалю, де Каньє Вест мав виступати хедлайнером5 квітня, 15:58 • 25483 перегляди
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 40661 перегляди
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна БалдоніPhoto4 квітня, 07:41 • 42010 перегляди
Кайлі Дженнер показала провокаційні образи для обкладинки Puss PussPhoto3 квітня, 09:23 • 53471 перегляди
Суд у США заблокував будівництво бальної зали Трампа1 квітня, 14:47 • 67446 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Ракетний комплекс "Панцир"

Україна змінює підхід до підготовки кадрів - впроваджує 10-річне прогнозування потреби

Київ • УНН

 • 2212 перегляди

Кабмін запускає експериментальний проєкт для системного планування ринку праці. Прогноз оновлюватимуть щороку для формування державного замовлення.

В Україні запускають 10-річне прогнозування потреби у фахівцях та робітничих кадрах у межах зміни підходу до підготовки кадрів, повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки, пише УНН.

Деталі

"Кабінет міністрів України розпочинає експериментальний проєкт, що змінить підхід до підготовки кадрів. Замість того, щоб реагувати на кадровий дефіцит "постфактум", держава переходить до системного планування на основі даних на 10 років уперед", - повідомили у МОН.

Новий механізм передбачає, що прогноз оновлюватимуть щороку у три етапи: збір і верифікація даних, формування базового та альтернативних сценаріїв, а також здійснення прогнозних розрахунків. 

Міністерство освіти і науки та інші державні замовники, як вказано, отримають інструмент для системного розвитку закладів освіти й планування підготовки справді затребуваних державою та ринком праці фахівців.

Прогноз має стати основою для рішень держави у сфері підготовки кадрів, політики зайнятості та формування державного замовлення в освіті. Саме такий підхід закладено у Стратегії зайнятості населення до 2030 року: державне замовлення має ґрунтуватися на прогнозі потреб економіки та попиті роботодавців.

"Ми маємо сформувати націю інженерів для вирішення актуальних викликів браку фахівців виробничих професій в оборонному виробництві, енергетиці та інших затребуваних сферах. Для цього ми змінюємо підхід - держава системно плануватиме ринок праці на основі даних і прогнозу на роки вперед. Таким чином маємо оновити підходи до планування людського капіталу держави на роки і зробити освіту, орієнтовану на практичні потреби економіки", - зазначила Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. 

Якісне прогнозування потреби у фахівцях та робітничих кадрах має стати також одним із базових елементів нової політики зайнятості.

Результати прогнозу разом із ключовими сценарними припущеннями розглядатимуться в межах соціального діалогу. Сформований прогноз на плановий рік і наступні дев’ять років буде публічним і доступним для ознайомлення для всіх стейкхолдерів освітнього процесу і ринку праці. 

Водночас рішення  уряду поки що запускає саме пілотний проєкт із прогнозування, який дасть змогу протестувати розроблену модель на практиці. І вже після апробації та отримання зворотного звʼязку від широкого кола стейкхолдерів - затвердити методологію на постійній основі.  

Запуск прогнозування потреби у фахівцях та робітничих кадрах є частиною ширшої реформи ринку праці, яку уряд реалізує в межах Стратегії зайнятості. Її логіка полягає в тому, щоб перейти від фрагментарних рішень до системної моделі, де ринок праці працює на основі даних, прогнозування, навчання під потреби економіки та сучасної інфраструктури сервісів для людини і бізнесу.

Кабмін затвердив новий проєкт Трудового кодексу: що передбачається07.01.26, 19:37 • 5202 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоОсвіта
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Міністерство освіти і науки України
Юлія Свириденко
Україна