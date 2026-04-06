Україна змінює підхід до підготовки кадрів - впроваджує 10-річне прогнозування потреби

В Україні запускають 10-річне прогнозування потреби у фахівцях та робітничих кадрах у межах зміни підходу до підготовки кадрів, повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки, пише УНН.

Деталі

"Кабінет міністрів України розпочинає експериментальний проєкт, що змінить підхід до підготовки кадрів. Замість того, щоб реагувати на кадровий дефіцит "постфактум", держава переходить до системного планування на основі даних на 10 років уперед", - повідомили у МОН.

Новий механізм передбачає, що прогноз оновлюватимуть щороку у три етапи: збір і верифікація даних, формування базового та альтернативних сценаріїв, а також здійснення прогнозних розрахунків.

Міністерство освіти і науки та інші державні замовники, як вказано, отримають інструмент для системного розвитку закладів освіти й планування підготовки справді затребуваних державою та ринком праці фахівців.

Прогноз має стати основою для рішень держави у сфері підготовки кадрів, політики зайнятості та формування державного замовлення в освіті. Саме такий підхід закладено у Стратегії зайнятості населення до 2030 року: державне замовлення має ґрунтуватися на прогнозі потреб економіки та попиті роботодавців.

"Ми маємо сформувати націю інженерів для вирішення актуальних викликів браку фахівців виробничих професій в оборонному виробництві, енергетиці та інших затребуваних сферах. Для цього ми змінюємо підхід - держава системно плануватиме ринок праці на основі даних і прогнозу на роки вперед. Таким чином маємо оновити підходи до планування людського капіталу держави на роки і зробити освіту, орієнтовану на практичні потреби економіки", - зазначила Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Якісне прогнозування потреби у фахівцях та робітничих кадрах має стати також одним із базових елементів нової політики зайнятості.

Результати прогнозу разом із ключовими сценарними припущеннями розглядатимуться в межах соціального діалогу. Сформований прогноз на плановий рік і наступні дев’ять років буде публічним і доступним для ознайомлення для всіх стейкхолдерів освітнього процесу і ринку праці.

Водночас рішення уряду поки що запускає саме пілотний проєкт із прогнозування, який дасть змогу протестувати розроблену модель на практиці. І вже після апробації та отримання зворотного звʼязку від широкого кола стейкхолдерів - затвердити методологію на постійній основі.

Запуск прогнозування потреби у фахівцях та робітничих кадрах є частиною ширшої реформи ринку праці, яку уряд реалізує в межах Стратегії зайнятості. Її логіка полягає в тому, щоб перейти від фрагментарних рішень до системної моделі, де ринок праці працює на основі даних, прогнозування, навчання під потреби економіки та сучасної інфраструктури сервісів для людини і бізнесу.

