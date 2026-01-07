Кабмін затвердив новий проєкт Трудового кодексу: що передбачається

Кабінет міністрів затвердив новий "Кодекс законів про працю", який працює в Україні з 1971 року. Документ має дати старт реформі ринку праці. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Сьогодні на засіданні уряду ми ухвалили проєкт Трудового кодексу України, який має дати старт реформі ринку праці. Над створенням документа команда Мінекономіки працювала понад два роки - у партнерстві з бізнесом, профспілками, науковцями та за участі міжнародних партнерів. Мала можливість розпочати та координувати цей процес, перебуваючи на посаді віцепрем’єр-міністерки. Рада, що команда успішно завершила важливий етап для старту реформи - написала Свириденко.

За її словами, документ є одним з ключових кроків для реалізації Стратегії зайнятості населення до 2030 року, яку уряд також ухвалив сьогодні під час засідання.

Вона наголосила, що Кодекс закріплює чіткі ознаки трудових відносин. Документ визначає 8 ознак трудових відносин. Це допоможе зменшити правову невизначеність та вивести зайнятість з тіні. Попередні оцінки щодо детінізації ринку праці – 43 млрд гривень на рік.

Також він передбачає гнучкі трудові договори: кількість типів трудових договорів збільшується з 6 до 9. Кодекс чітко врегульовує сучасні формати роботи: дистанційна, надомна, нефіксований робочий час. Крім того, працівник зможе укладати з роботодавцем кілька типів трудових договорів.

Цифровізація трудових відносин. Електронні документи прирівнюються до паперових у трудових відносинах. Прозорий механізм визначення мінімальної зарплати як місячної, так і погодинної, узгоджений зі стандартами ЄС. Мінімальна межа буде визначатись як відсоток від середньої заробітної плати, який встановлюватиме уряд. Гнучкі режими праці для працівників, які мають дітей. Кодекс фіксує право на гнучкі форми роботи (дистанційна, робота вдома). А також дає більше можливостей батькам. Наприклад, розширення прав обох батьків на відпустку для догляду за дитиною: і мати, і батько зможуть взяти по два місяці відпустки - додала Свириденко.

Також прем’єр наголосила, що передбачається реформа інспекції праці: впроваджується ризик-орієнтований підхід до перевірок; а також більше можливостей для працевлаштування молоді. Зокрема Кодекс впроваджує окремий механізм для безпечного поєднання навчання і першої роботи – учнівський трудовий договір.

Наступний крок - розгляд проєкту в першому читанні в залі парламенту. Розраховуємо на підтримку народних депутатів та конструктивну роботу над документом між читаннями - резюмувала прем’єр.

