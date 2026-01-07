Кабмин утвердил новый проект Трудового кодекса: что предусматривается

Кабинет министров утвердил новый "Кодекс законов о труде", который работает в Украине с 1971 года. Документ должен дать старт реформе рынка труда. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Сегодня на заседании правительства мы приняли проект Трудового кодекса Украины, который должен дать старт реформе рынка труда. Над созданием документа команда Минэкономики работала более двух лет - в партнерстве с бизнесом, профсоюзами, учеными и при участии международных партнеров. Имела возможность начать и координировать этот процесс, находясь на должности вице-премьер-министра. Рада, что команда успешно завершила важный этап для старта реформы