Эксклюзив
16:27 • 2986 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
16:11 • 5416 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
14:21 • 6372 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
13:11 • 11718 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 16879 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 23074 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причина
7 января, 10:27 • 22878 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 23596 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 18265 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
7 января, 09:20 • 17237 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
Кабмин утвердил новый проект Трудового кодекса: что предусматривается

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Кабинет министров Украины утвердил проект нового Трудового кодекса, который должен заменить Кодекс законов о труде 1971 года и дать старт реформе рынка труда. Документ предусматривает детенизацию занятости, гибкие трудовые договоры, цифровизацию отношений, прозрачный механизм определения минимальной зарплаты и реформу инспекции труда.

Кабмин утвердил новый проект Трудового кодекса: что предусматривается

Кабинет министров утвердил новый "Кодекс законов о труде", который работает в Украине с 1971 года. Документ должен дать старт реформе рынка труда. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Сегодня на заседании правительства мы приняли проект Трудового кодекса Украины, который должен дать старт реформе рынка труда. Над созданием документа команда Минэкономики работала более двух лет - в партнерстве с бизнесом, профсоюзами, учеными и при участии международных партнеров. Имела возможность начать и координировать этот процесс, находясь на должности вице-премьер-министра. Рада, что команда успешно завершила важный этап для старта реформы 

- написала Свириденко.

По ее словам, документ является одним из ключевых шагов для реализации Стратегии занятости населения до 2030 года, которую правительство также приняло сегодня во время заседания.

Она подчеркнула, что Кодекс закрепляет четкие признаки трудовых отношений. Документ определяет 8 признаков трудовых отношений. Это поможет уменьшить правовую неопределенность и вывести занятость из тени. Предыдущие оценки по детенизации рынка труда – 43 млрд гривен в год.

Также он предусматривает гибкие трудовые договоры: количество типов трудовых договоров увеличивается с 6 до 9. Кодекс четко регулирует современные форматы работы: дистанционная, надомная, нефиксированное рабочее время. Кроме того, работник сможет заключать с работодателем несколько типов трудовых договоров.

Цифровизация трудовых отношений. Электронные документы приравниваются к бумажным в трудовых отношениях. Прозрачный механизм определения минимальной зарплаты как месячной, так и почасовой, согласованный со стандартами ЕС. Минимальный предел будет определяться как процент от средней заработной платы, который будет устанавливать правительство. Гибкие режимы труда для работников, имеющих детей. Кодекс фиксирует право на гибкие формы работы (дистанционная, работа на дому). А также дает больше возможностей родителям. Например, расширение прав обоих родителей на отпуск по уходу за ребенком: и мать, и отец смогут взять по два месяца отпуска 

- добавила Свириденко.

Также премьер подчеркнула, что предусматривается реформа инспекции труда: внедряется риск-ориентированный подход к проверкам; а также больше возможностей для трудоустройства молодежи. В частности, Кодекс внедряет отдельный механизм для безопасного совмещения обучения и первой работы – ученический трудовой договор.

Следующий шаг - рассмотрение проекта в первом чтении в зале парламента. Рассчитываем на поддержку народных депутатов и конструктивную работу над документом между чтениями 

- резюмировала премьер.

Напомним

Проект нового Трудового кодекса доработан и готовится к внесению на рассмотрение Кабмина, после чего его подадут в Верховную Раду.

Павел Башинский

