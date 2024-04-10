КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
"Украина имеет право на самооборону": генсек НАТО отреагировал на удары по территории рф
Япония будет инвестировать в развитие экономики Украины и поможет с разминированием
Верховная Рада обсуждает закон о мобилизации при почти пустом зале
Зеленский и президент Швейцарии обсудили подготовку к первому Саммиту мира
Ни разу Украина не атаковала территории рф западным оружием - Зеленский
В МИД сделали заявление о провокациях рф на ЗАЭС, и призвали усилить санкционное давление на россию
Зеленский о Саммите мира: мы готовы будем услышать партнеров, как они видят окончание войны
российские спецслужбы пытаются завербовать агентов разведки в Канаде - ГУР
Нужно не заигрывать с рф, а изолировать политически - Зеленский
Премьер Испании призвал увеличить оборонные инвестиции в ЕС из-за агрессии рф
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"Украина имеет право на самооборону": генсек НАТО отреагировал на удары по территории рф
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право наносить удары по законным военным целям за пределами своей территории для самозащиты от российского вторжения, в соответствии с Уставом ООН.
Япония будет инвестировать в развитие экономики Украины и поможет с разминированием
Япония планирует увеличить свой вклад в гуманитарное разминирование в Украине и способствовать выходу японских компаний, в частности Nikken Corporation, специализирующейся на производстве машин для разминирования, на украинский рынок с целью инвестирования в экономическое развитие Украины.
Верховная Рада обсуждает закон о мобилизации при почти пустом зале
Верховная Рада (парламент Украины) рассматривает важный законопроект о мобилизационных процедурах с небольшим количеством присутствующих депутатов, который изменит правила оповещения населения, военного учета и призыва, прежде чем перейти к закону о демобилизации.
Зеленский и президент Швейцарии обсудили подготовку к первому Саммиту мира
Зеленский и президент Швейцарии Амхерд обсудили подготовку к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии в июне, продолжив работу над реализацией Формулы мира, основанной на предыдущих встречах советников по национальной безопасности.
Ни разу Украина не атаковала территории рф западным оружием - Зеленский
Украина никогда не использовала западное оружие для ударов по территории рф, соблюдая условия использования такого оружия, которые установили международные партнеры.
В МИД сделали заявление о провокациях рф на ЗАЭС, и призвали усилить санкционное давление на россию
Провокации россии на оккупированной Запорожской атомной электростанции создают беспрецедентные угрозы ядерной безопасности в Украине, Европе и мире, вызывая призывы к усилению санкций и возвращению станции под контроль Украины.
Зеленский о Саммите мира: мы готовы будем услышать партнеров, как они видят окончание войны
Украина предложит свои шаги для прекращения войны и услышит мнение партнеров во время предстоящего инаугурационного Саммита мира в Швейцарии, который, как ожидается, посетят лидеры около 100 стран мира, тогда как Россия не приглашена на первый саммит.
российские спецслужбы пытаются завербовать агентов разведки в Канаде - ГУР
фсб рф пытается завербовать агентов разведки из других стран, включая иммигрантов из россии и бывших советских республик, для работы на Москву в Канаде, распространяя листовки через русскоязычные СМИ.
Нужно не заигрывать с рф, а изолировать политически - Зеленский
Зеленский призвал к полной политической изоляции россии, а не заигрыванию с ней, из-за ненависти рф ко всему, что находится за пределами ее границ.
Премьер Испании призвал увеличить оборонные инвестиции в ЕС из-за агрессии рф
Премьер-министр Испании призвал ЕС увеличить оборонные инвестиции для усиления потенциала сдерживания и приведения промышленности сектора в соответствие с европейской экономикой в условиях российской агрессии.