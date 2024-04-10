"Украина имеет право на самооборону": генсек НАТО отреагировал на удары по территории рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  39287 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
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В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
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Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
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Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  114276 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  114717 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114166 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
9 апреля 2024, 14:43  •  107984 просмотра

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3 апреля 2024, 11:28  •  445658 просмотра

"Украина имеет право на самооборону": генсек НАТО отреагировал на удары по территории рф

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право наносить удары по законным военным целям за пределами своей территории для самозащиты от российского вторжения, в соответствии с Уставом ООН.

Война •   •  3567 просмотра
"Украина имеет право на самооборону": генсек НАТО отреагировал на удары по территории рф

Япония будет инвестировать в развитие экономики Украины и поможет с разминированием

Япония планирует увеличить свой вклад в гуманитарное разминирование в Украине и способствовать выходу японских компаний, в частности Nikken Corporation, специализирующейся на производстве машин для разминирования, на украинский рынок с целью инвестирования в экономическое развитие Украины.

Война •   •  3767 просмотра
Япония будет инвестировать в развитие экономики Украины и поможет с разминированием

Верховная Рада обсуждает закон о мобилизации при почти пустом зале

Верховная Рада (парламент Украины) рассматривает важный законопроект о мобилизационных процедурах с небольшим количеством присутствующих депутатов, который изменит правила оповещения населения, военного учета и призыва, прежде чем перейти к закону о демобилизации.

Война •   •  3720 просмотра
Верховная Рада обсуждает закон о мобилизации при почти пустом зале

Зеленский и президент Швейцарии обсудили подготовку к первому Саммиту мира

Зеленский и президент Швейцарии Амхерд обсудили подготовку к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии в июне, продолжив работу над реализацией Формулы мира, основанной на предыдущих встречах советников по национальной безопасности.

Война •   •  3625 просмотра
Зеленский и президент Швейцарии обсудили подготовку к первому Саммиту мира

Ни разу Украина не атаковала территории рф западным оружием - Зеленский

Украина никогда не использовала западное оружие для ударов по территории рф, соблюдая условия использования такого оружия, которые установили международные партнеры.

Война •   •  5047 просмотра
Ни разу Украина не атаковала территории рф западным оружием - Зеленский

В МИД сделали заявление о провокациях рф на ЗАЭС, и призвали усилить санкционное давление на россию

Провокации россии на оккупированной Запорожской атомной электростанции создают беспрецедентные угрозы ядерной безопасности в Украине, Европе и мире, вызывая призывы к усилению санкций и возвращению станции под контроль Украины.

Война •   •  6885 просмотра
В МИД сделали заявление о провокациях рф на ЗАЭС, и призвали усилить санкционное давление на россию

Зеленский о Саммите мира: мы готовы будем услышать партнеров, как они видят окончание войны

Украина предложит свои шаги для прекращения войны и услышит мнение партнеров во время предстоящего инаугурационного Саммита мира в Швейцарии, который, как ожидается, посетят лидеры около 100 стран мира, тогда как Россия не приглашена на первый саммит.

Война •   •  6765 просмотра
Зеленский о Саммите мира: мы готовы будем услышать партнеров, как они видят окончание войны

российские спецслужбы пытаются завербовать агентов разведки в Канаде - ГУР

фсб рф пытается завербовать агентов разведки из других стран, включая иммигрантов из россии и бывших советских республик, для работы на Москву в Канаде, распространяя листовки через русскоязычные СМИ.

Новости Мира •   •  6237 просмотра
российские спецслужбы пытаются завербовать агентов разведки в Канаде - ГУР

Нужно не заигрывать с рф, а изолировать политически - Зеленский

Зеленский призвал к полной политической изоляции россии, а не заигрыванию с ней, из-за ненависти рф ко всему, что находится за пределами ее границ.

Война •   •  7130 просмотра
Нужно не заигрывать с рф, а изолировать политически - Зеленский

Премьер Испании призвал увеличить оборонные инвестиции в ЕС из-за агрессии рф

Премьер-министр Испании призвал ЕС увеличить оборонные инвестиции для усиления потенциала сдерживания и приведения промышленности сектора в соответствие с европейской экономикой в условиях российской агрессии.

Новости Мира •   •  6343 просмотра
Премьер Испании призвал увеличить оборонные инвестиции в ЕС из-за агрессии рф