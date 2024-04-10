"Украина имеет право на самооборону": генсек НАТО отреагировал на удары по территории рф

Украина имеет полное право наносить удары по вражеской инфраструктуре за пределами своей территории. Об этом во время пресс-конференции заявил с президентом Финляндии Александром Стуббом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает УНН.

Детали

Столтенберг отметил, что именно россия вторглась в Украину, грубо нарушив международное право, и Киев имеет закрепленное в Уставе ООН право на самооборону.

И мы имеем право помочь Украине отстоять право на самооборону, не втягивая членов НАТО в конфликт. И Украина имеет право на самооборону, в частности, наносить удары по легитимным военным целям за пределами Украины, чтобы защитить себя - заявил генсек НАТО.

Дополнение

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинской армии следует сосредоточиться на ударах по российским целям, которые имеют "непосредственное влияние на войну", чем атаковать нефтеперерабатывающие заводы на территории врага.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ни разу не использовал оружие западных партнеров для нанесения ударов по территории рф. По его словам, все атаки вглубь россии осуществляются исключительно оружием украинского производства.