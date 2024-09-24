"Украина имеет полное право отвечать на ракетные удары рф": Залужный на съезде Лейбористов

Украинский посол в Великобритании Валерий Залужный во время своего выступления на съезде Лейбористской партии призвал к обеспечению Украины новейшим оружием без ограничений на его применение, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

В своей речи украинский посол в Великобритании отметил необходимость обеспечить Украину достаточным количеством новейшего оружия и снять ограничения на его применение.

"Если россия запускает ракеты по любым целям в Украине, будь то гражданские или военные, то и Украина имеет полное право отвечать таким же образом, нанося сильные удары по военным целям в россии. Разве не об этом 51-я статья Устава ООН? Наверное, да. Это не эскалация. Речь идет о принципах самообороны", - сказал Залужный.

Посол отметил, что партнеры уже сейчас могут помочь защитить украинское воздушное пространство, сбивая российские ракеты и дроны на западе Украины.

Он также подчеркнул важность внедрения санкций против россии и использования замороженных российских активов на Западе для поддержки Украины, вместо привлечения средств западных налогоплательщиков.

Напомним

Президент США Джо Байден не предоставлял разрешения Украине использовать западное дальнобойное оружие для ударов по целям на территории рф.