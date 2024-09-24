"Украина имеет полное право отвечать на ракетные удары рф": Залужный на съезде Лейбористов

ukenru
Эксклюзив
Используют компоненты произведенные в Германии - в КНИИСЭ депутатам Бундестага показали оружие, которым враг атакует Украину
  •  11936 просмотра

Используют компоненты произведенные в Германии - в КНИИСЭ депутатам Бундестага показали оружие, которым враг атакует Украину

Эксклюзив
Эксперт намекнул, что АРМА "ворует" деньги, а ответственность за это никто не несет
  •  49833 просмотра

Эксперт намекнул, что АРМА "ворует" деньги, а ответственность за это никто не несет

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского
  •  98128 просмотра

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

Эксклюзив
Развитие транспортной инфраструктуры, доступ к лучшим медицинским и образовательным услугам - эксперт о преимуществах включения сел в городские громады
  •  69462 просмотра

Развитие транспортной инфраструктуры, доступ к лучшим медицинским и образовательным услугам - эксперт о преимуществах включения сел в городские громады

Эксклюзив
Партнеры требуют от Украины рабочего института деловой репутации - нардеп
  •  100037 просмотра

Партнеры требуют от Украины рабочего института деловой репутации - нардеп

Эксклюзив
Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК
  •  117491 просмотра

Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК

Эксклюзив
Красные карточки, поздние голы, "бандеровцы" и воздушные тревоги: результат 7 тура УПЛ
  •  120185 просмотра

Красные карточки, поздние голы, "бандеровцы" и воздушные тревоги: результат 7 тура УПЛ

Мы ближе к окончанию войны, чем думаем - Зеленский
  •  110845 просмотра

Мы ближе к окончанию войны, чем думаем - Зеленский

Эксклюзив
Броварская громада стала вторым домом для тысяч переселенцев из Луганской области - глава Сватовской МВА
23 сентября 2024, 13:20  •  121271 просмотра

Броварская громада стала вторым домом для тысяч переселенцев из Луганской области - глава Сватовской МВА

Следующие несколько месяцев будут решающими в этой войне - Зеленский
23 сентября 2024, 10:36  •  126794 просмотра

Следующие несколько месяцев будут решающими в этой войне - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Еще плюс 1400 оккупантов, 16 танков и 61 артсистема: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1400 оккупантов, 16 танков и 61 артсистема: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  22982 просмотра
До 27° тепла и на западе туман: прогноз погоды на сегодня

До 27° тепла и на западе туман: прогноз погоды на сегодня

  •  45592 просмотра
Над Украиной ночью сбили 66 "шахедов"

Над Украиной ночью сбили 66 "шахедов"

  •  32217 просмотра
Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

  •  106488 просмотра
Сибига обсудил с главой МИД Бразилии Формулу мира и угрозы подготовки россией ударов по ядерной энергосистеме

Сибига обсудил с главой МИД Бразилии Формулу мира и угрозы подготовки россией ударов по ядерной энергосистеме

  •  19152 просмотра
публикации
Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

  •  11969 просмотра
Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

  •  98128 просмотра
Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

  •  106488 просмотра
Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК

Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК
Эксклюзив

  •  117491 просмотра
Красные карточки, поздние голы, "бандеровцы" и воздушные тревоги: результат 7 тура УПЛ

Красные карточки, поздние голы, "бандеровцы" и воздушные тревоги: результат 7 тура УПЛ
Эксклюзив

  •  120185 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября 2024, 03:03  •  104436 просмотра
Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

23 сентября 2024, 02:56  •  102964 просмотра
Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

22 сентября 2024, 23:31  •  86841 просмотра
Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

22 сентября 2024, 17:26  •  85776 просмотра
22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

22 сентября 2024, 03:07  •  108375 просмотра
Актуальное
"Украина имеет полное право отвечать на ракетные удары рф": Залужный на съезде Лейбористов

"Украина имеет полное право отвечать на ракетные удары рф": Залужный на съезде Лейбористов

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 14:03  •  3345 просмотра

Read in English

Валерий Залужный на съезде Лейбористской партии призвал обеспечить Украину новейшим оружием без ограничений. Он отметил право Украины наносить удары по военным целям в россии в ответ на российские атаки.

Украинский посол в Великобритании Валерий Залужный во время своего выступления на съезде Лейбористской партии призвал к обеспечению Украины новейшим оружием без ограничений на его применение, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

В своей речи украинский посол в Великобритании отметил необходимость обеспечить Украину достаточным количеством новейшего оружия и снять ограничения на его применение.

"Если россия запускает ракеты по любым целям в Украине, будь то гражданские или военные, то и Украина имеет полное право отвечать таким же образом, нанося сильные удары по военным целям в россии. Разве не об этом 51-я статья Устава ООН? Наверное, да. Это не эскалация. Речь идет о принципах самообороны", - сказал Залужный.

Посол отметил, что партнеры уже сейчас могут помочь защитить украинское воздушное пространство, сбивая российские ракеты и дроны на западе Украины. 

Он также подчеркнул важность внедрения санкций против россии и использования замороженных российских активов на Западе для поддержки Украины, вместо привлечения средств западных налогоплательщиков.

Напомним 

Президент США Джо Байден не предоставлял разрешения Украине использовать западное дальнобойное оружие для ударов по целям на территории рф.  

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
golos-amerikiГолос Америки
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
dzho-baidenДжо Байден
ukrainaУкраина
valerii-zaluzhnyiВалерий Залужный