Байден не надав дозволу Україні використовувати західну зброю для ударів по рф - ЗМІ
Київ • УНН
Президент США Джо Байден заявив, що не надавав Україні дозволу використовувати західну далекобійну зброю для ударів по цілях на території рф. Тривають переговори з Білим домом щодо дозволу на використання ракет Storm Shadow в росії.
Президент США Джо Байден не надавав дозволу Україні використовувати західну далекобійну зброю для ударів по цілях на території рф. Про це він заявив у неділю під час спілкування з журналістами у Вашингтоні, пише Voice of America, передає УНН.
Деталі
Видання пише, що Джо Байден у неділю у Вашингтоні, відповідаючи на питання журналіста, чи вирішив він дозволити Україні використовувати далекобійну зброю (по цілях на території росії – ред.), сказав: "Ні".
Зазначається, що як міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі, наразі тривають делікатні переговори з Білим домом щодо дозволу Україні використовувати ракети Storm Shadow в росії. Ламмі вказав, що настав час для "сміливості та мужності".
Доповнення
22 вересня Президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів для участі в заходах Генеральної Асамблеї ООН.
Володимир Зеленський заявив, що "саме цієї осені вирішується, що буде далі" в російсько-українській війні.