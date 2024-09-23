Байден не предоставил разрешения Украине использовать западное оружие для ударов по рф - СМИ

Президент США Джо Байден не предоставлял разрешения Украине использовать западное дальнобойное оружие для ударов по целям на территории рф. Об этом он заявил в воскресенье во время общения с журналистами в Вашингтоне, пишет Voice of America, передает УНН.

Детали

Издание пишет, что Джо Байден в воскресенье в Вашингтоне, отвечая на вопрос журналиста, решил ли он разрешить Украине использовать дальнобойное оружие (по целям на территории россии - ред.), сказал: "Нет".

Отмечается, что как министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми, сейчас продолжаются деликатные переговоры с Белым домом о разрешении Украине использовать ракеты Storm Shadow в россии. Ламми указал, что настало время для "смелости и мужества".

Дополнение

22 сентября Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН.

Владимир Зеленский заявил, что "именно этой осенью решается, что будет дальше" в российско-украинской войне.