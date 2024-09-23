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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден не предоставил разрешения Украине использовать западное оружие для ударов по рф - СМИ

Байден не предоставил разрешения Украине использовать западное оружие для ударов по рф - СМИ

Киев  •  УНН

23 сентября 2024, 05:38  •  23218 просмотра

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Президент США Джо Байден заявил, что не предоставлял Украине разрешения использовать западное дальнобойное оружие для ударов по целям на территории рф. Продолжаются переговоры с Белым домом относительно разрешения на использование ракет Storm Shadow в России.

Президент США Джо Байден не предоставлял разрешения Украине использовать западное дальнобойное оружие для ударов по целям на территории рф. Об этом он заявил в воскресенье во время общения с журналистами в Вашингтоне, пишет Voice of America, передает УНН

Детали 

Издание пишет, что Джо Байден в воскресенье в Вашингтоне, отвечая на вопрос журналиста, решил ли он разрешить Украине использовать дальнобойное оружие (по целям на территории россии - ред.), сказал: "Нет".

Отмечается, что как министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми, сейчас продолжаются деликатные переговоры с Белым домом о разрешении Украине использовать ракеты Storm Shadow в россии. Ламми указал, что настало время для "смелости и мужества". 

Дополнение

22 сентября Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты для участия в мероприятиях  Генеральной Ассамблеи ООН.

Владимир Зеленский заявил, что "именно этой осенью решается, что будет дальше" в российско-украинской войне. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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