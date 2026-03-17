Украина и США имеют общую цель - Зеленский о перспективах урегулирования войны
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил об общем с Дональдом Трампом стремлении к миру. Украина разрабатывает новые идеи для завершения войны и рассчитывает на США.
Украина стремится к завершению войны и видит перспективы мирного урегулирования, а Соединенные Штаты также заинтересованы в достижении мира. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью New York Post, передает УНН.
Я считаю, что в этой войне России против Украины есть перспективы мирного урегулирования. Бывают разные моменты – раздраженность, внутренние вопросы, войны. Но нужно понять: Украина хочет мира, Президент Трамп хочет мира. Значит, мы союзники в этом вопросе и не надо даже сомневаться. Надо идти к этой цели
По его словам, Украина стремится к миру значительно больше, чем Россия, несмотря на попытки Кремля представить ситуацию иначе.
Украина хочет мира гораздо больше, чем хочет Путин. Хотя Путин все делает, чтобы показать, будто это он хочет мира, а Украина – нет. Это сигналы, которые он посылает Америке. Это неправда и манипуляция
Глава государства подчеркнул, что Украина рассчитывает на доверие со стороны США как стратегического партнера.
Я очень хочу, чтобы Америка верила нам, потому что мы их партнеры. Даже в этой ситуации, когда нужно было помочь Ближнему Востоку, мы сразу отреагировали на запрос. Это и есть проявление союзничества
Президент также добавил, что поиск путей для завершения войны должен продолжаться постоянно.
Надо каждый день искать варианты мирного соглашения. Нам нужно встретиться с американцами. У нас есть еще несколько идей, как мы можем заставить эту войну закончиться
