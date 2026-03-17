Украина и США имеют общую цель - Зеленский о перспективах урегулирования войны

$44.080.0650.580.09
ukenru
США пытаются оторвать Россию от Китая – старая стратегия в новой геополитической реальности
Эксклюзив
10:34 • 3456 просмотра
Аэрокосмическая ассоциация готовит предложения изменений в законодательство относительно спецрежима Defence City
07:54 • 12643 просмотра
Украина получила полный пакет условий для вступления в ЕС - Премьер
16 марта, 17:55 • 30062 просмотра
В Украине создали рабочую группу для возобновления работы аэропортов
16 марта, 17:43 • 49121 просмотра
ЕС завтра открывает технические переговоры по следующим кластерам для Украины - Марта Кос
Эксклюзив
16 марта, 16:39 • 35368 просмотра
Очищают ли комнатные растения воздух в доме: правда и мифы
Эксклюзив
16 марта, 15:36 • 35819 просмотра
Готовится ли Россия к нападению на страны Балтии – эксперты оценили риски
16 марта, 14:52 • 31817 просмотра
Рынок топлива в Украине стабилен, ажиотаж спадает - Свириденко встретилась с представителями крупнейших сетей АЗСPhoto
Эксклюзив
16 марта, 13:54 • 48738 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
16 марта, 13:13 • 17796 просмотра
ЕС ввел санкции против девяти ответственных за Бучанскую резню - в списке российский генерал
Популярные новости
Новый президент Чили начал строительство барьера на границе "Пограничный щит"Photo17 марта, 01:40 • 6986 просмотра
США призывают союзников признать Революционную гвардию Ирана и «Хезболлу» террористическими17 марта, 03:55 • 9938 просмотра
МВФ обеспокоен финансированием Украины из-за задержек в парламенте06:01 • 18009 просмотра
Игра Resident Evil Requiem установила исторический рекорд продаж в серии06:57 • 12965 просмотра
Зеленский раскрыл детали лжи Ирана о поставках тысяч дронов россии07:37 • 10641 просмотра
публикации
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году11:32 • 168 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 33532 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
Эксклюзив
16 марта, 13:54 • 48738 просмотра
Пасха 2026: кто будет праздновать раньше - православные или католикиPhoto16 марта, 12:37 • 41398 просмотра
Преступная халатность или коррупционная заинтересованность: почему Владислав Суворов не реагирует на нарушения на таможне16 марта, 11:53 • 43433 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Карл III
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году11:32 • 168 просмотра
Игра Resident Evil Requiem установила исторический рекорд продаж в серии06:57 • 13097 просмотра
Шон Пенн получил "Оскар" и пропустил награждение, выбрав Украину, а не церемонию - СМИ16 марта, 06:56 • 39761 просмотра
Ким Кардашьян и Крис Дженнер опровергли сговор вокруг секс-видео15 марта, 10:00 • 49719 просмотра
Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси14 марта, 12:47 • 53661 просмотра
Актуальное
Техника
Financial Times
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136

Украина и США имеют общую цель - Зеленский о перспективах урегулирования войны

Киев • УНН

 • 784 просмотра

Президент Зеленский заявил об общем с Дональдом Трампом стремлении к миру. Украина разрабатывает новые идеи для завершения войны и рассчитывает на США.

Украина стремится к завершению войны и видит перспективы мирного урегулирования, а Соединенные Штаты также заинтересованы в достижении мира. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью New York Post, передает УНН.

Я считаю, что в этой войне России против Украины есть перспективы мирного урегулирования. Бывают разные моменты – раздраженность, внутренние вопросы, войны. Но нужно понять: Украина хочет мира, Президент Трамп хочет мира. Значит, мы союзники в этом вопросе и не надо даже сомневаться. Надо идти к этой цели

- сказал Зеленский.

По его словам, Украина стремится к миру значительно больше, чем Россия, несмотря на попытки Кремля представить ситуацию иначе.

Украина хочет мира гораздо больше, чем хочет Путин. Хотя Путин все делает, чтобы показать, будто это он хочет мира, а Украина – нет. Это сигналы, которые он посылает Америке. Это неправда и манипуляция

- отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина рассчитывает на доверие со стороны США как стратегического партнера.

Я очень хочу, чтобы Америка верила нам, потому что мы их партнеры. Даже в этой ситуации, когда нужно было помочь Ближнему Востоку, мы сразу отреагировали на запрос. Это и есть проявление союзничества

- подчеркнул Зеленский.

Президент также добавил, что поиск путей для завершения войны должен продолжаться постоянно.

Надо каждый день искать варианты мирного соглашения. Нам нужно встретиться с американцами. У нас есть еще несколько идей, как мы можем заставить эту войну закончиться

- добавил он.

Зеленский: очень хотел бы, чтобы США не воспринимали Украину как страну, которая только просит - это не так17.03.26, 11:51 • 2434 просмотра

