Україна і США мають спільну мету - Зеленський про перспективи врегулювання війни

Україна прагне завершення війни та бачить перспективи мирного врегулювання, а Сполучені Штати також зацікавлені у досягненні миру. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю New York Post, передає УНН.

Я вважаю, що в цій війні росії проти України є перспективи мирного врегулювання. Бувають різні моменти – роздратованість, внутрішні питання, війни. Але потрібно зрозуміти: Україна хоче миру, Президент Трамп хоче миру. Отже, ми союзники в цьому питанні і не треба навіть сумніватись. Треба йти до цієї мети

За його словами, Україна прагне миру значно більше, ніж росія, попри спроби кремля представити ситуацію інакше.

Україна хоче миру набагато більше, ніж хоче путін. Хоча путін усе робить, щоб показати, ніби це він хоче миру, а Україна – ні. Це сигнали, які він надсилає Америці. Це неправда і маніпуляція

Глава держави наголосив, що Україна розраховує на довіру з боку США як стратегічного партнера.

Я дуже хочу, щоб Америка вірила нам, тому що ми їхні партнери. Навіть у цій ситуації, коли потрібно було допомогти Близькому Сходу, ми одразу відреагували на запит. Це і є прояв союзництва

Президент також додав, що пошук шляхів для завершення війни має тривати постійно.

Треба кожного дня шукати варіанти мирної угоди. Нам потрібно зустрітися з американцями. У нас є ще кілька ідей, як ми можемо змусити цю війну закінчитись