Украина планирует подписать с Польшей межправительственное соглашение для урегулирования вопросов относительно обучения украинских детей в польских школах. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минреинтеграции.

Детали

По словам Министра образования и науки Украины Оксена Лисового, уже разработан драфт межправительственного соглашения с Министерством национального образования Республики Польша.

Документ будет касаться, в частности, таких вопросов:

признание украинских образовательных центров на территории Польши;

изучение украинского языка как второго иностранного;



- введение украиноведческого компонента.



Спасибо всем, кто работает над решением этих вопросов и заботится об образовательных потребностях украинцев за рубежом. Наша совместная работа уже имеет первые результаты" - заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

В Польше украинских детей-беженцев хотят обязать пойти в местные школы: уже готовят законопроект

Напомним

Украина и Польша работают над тем, чтобы украинские дети могли изучать украинский язык и литературу по польским школьным программам, начиная с сентября.