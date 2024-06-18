Киев • УНН
Украина планирует подписать межправительственное соглашение с Польшей для решения вопросов, связанных с обучением украинских детей в польских школах, включая признание украинских образовательных центров, преподавание украинского языка как второго иностранного и введение украиноведения.
Украина планирует подписать с Польшей межправительственное соглашение для урегулирования вопросов относительно обучения украинских детей в польских школах. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минреинтеграции.
Детали
По словам Министра образования и науки Украины Оксена Лисового, уже разработан драфт межправительственного соглашения с Министерством национального образования Республики Польша.
Документ будет касаться, в частности, таких вопросов:
Спасибо всем, кто работает над решением этих вопросов и заботится об образовательных потребностях украинцев за рубежом. Наша совместная работа уже имеет первые результаты"
В Польше украинских детей-беженцев хотят обязать пойти в местные школы: уже готовят законопроект4 апреля 2024, 12:12 • 47452 просмотра
Напомним
Украина и Польша работают над тем, чтобы украинские дети могли изучать украинский язык и литературу по польским школьным программам, начиная с сентября.