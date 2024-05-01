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Україна та Польща працюють над можливістю дітям навчатися української мови у польських шкільних програмах

Україна та Польща працюють над можливістю дітям навчатися української мови у польських шкільних програмах

Київ • УНН

 • 79453 перегляди

Україна та Польща працюють над тим, щоб українські діти могли вивчати українську мову та літературу за польськими шкільними програмами, починаючи з вересня.

Міністерства освіти України та Польщі зараз працюють над тим, щоб у польських шкільних програмах дати можливість українським дітям навчатися української мови, літератури.

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Зварич в інтерв'ю для Sestry.eu, передає УНН.

Реальною проблемою є відсутність українських дітей у будь-якій системі шкільної освіти. Є приблизно 200 тисяч українських дітей, які навчаються в польських школах. Умовно кажучи, вони охоплені системою освіти. Натомість є значна частина дітей, їхня кількість невідома, яка або навчається онлайн в системі української освіти, або взагалі ніде не навчається

- сказав Зварич.

Він зазначив, що це питання, з яким намагаються якось впоратись, аби в першу чергу ставити на перше місце інтерес дитини, а з іншого боку, щоб батьки цих дітей відчували, що держава поруч, що їхні діти не втратять зв'язок з українською системою освіти, що вони будуть нормально розвиватися в дитячому соціумі, спілкуючись зі своїми ровесниками.

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Тож як варіант — віддати свою дитину навчатися до польської школи і в цих польських школах мали б бути створені умови для збереження дітьми своєї української ідентичності. Міністерства освіти двох країн зараз працюють над тим, щоб у польських шкільних програмах дати можливість українським дітям навчатися української мови, літератури

- розповів Зварич. 

Він наголосив, що це дуже важливо — і для дитини, бо вона не буде ізольована від суспільства, в якому проживає, а також не буде втрачений зв'язок з українськими мовою, традиціями і культурою.

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"Ця дитина, коли повернеться в Україну, буде більш пристосована для навчання в українській системі освіти. Крім того, ми зараз працюємо над тим, щоб розширити трішки і географічну присутність, і компетенції Міжнародної української школи, яка працює на засадах дистанційного навчання. І мені здається, що потенціал цієї школи далеко не вичерпаний", - сказав Зварич.

На запитання, чи зараз Міністерство освіти, уряд України працює над тим, щоб з вересня в тих польських школах, куди підуть українські діти, вони мали можливість вивчення української мови та літератури, Зварич відповів: "Хоча б частково. З польської сторони ми чуємо, що є певні технічні та законодавчі труднощі, але якщо буде політична воля з обох сторін, можемо вийти на якийсь результат вже з вересня".

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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