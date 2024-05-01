Украина и Польша работают над возможностью детям учиться украинскому языку в польских школьных программах
Киев • УНН
Украина и Польша работают над тем, чтобы украинские дети могли изучать украинский язык и литературу по польским школьным программам, начиная с сентября.
Министерства образования Украины и Польши сейчас работают над тем, чтобы в польских школьных программах дать возможность украинским детям учиться украинскому языку, литературе.
Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Зварич в интервью для Sestry.eu, передает УНН.
Реальной проблемой является отсутствие украинских детей в любой системе школьного образования. Есть примерно 200 тысяч украинских детей, которые учатся в польских школах. Условно говоря, они охвачены системой образования. Зато есть значительная часть детей, их количество неизвестно, которая или учится онлайн в системе украинского образования, или вообще нигде не учится
Он отметил, что это вопрос, с которым пытаются как-то справиться, чтобы в первую очередь ставить на первое место интерес ребенка, а с другой стороны, чтобы родители этих детей чувствовали, что государство рядом, что их дети не потеряют связь с украинской системой образования, что они будут нормально развиваться в детском социуме, общаясь со своими ровесниками.
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Поэтому как вариант - отдать своего ребенка учиться в польскую школу и в этих польских школах должны быть созданы условия для сохранения детьми своей украинской идентичности. Министерства образования двух стран сейчас работают над тем, чтобы в польских школьных программах дать возможность украинским детям учиться украинскому языку, литературе
Он подчеркнул, что это очень важно - и для ребенка, потому что он не будет изолирован от общества, в котором проживает, а также не будет потеряна связь с украинским языком, традициями и культурой.
"Этот ребенок, когда вернется в Украину, будет более приспособлен для обучения в украинской системе образования. Кроме того, мы сейчас работаем над тем, чтобы расширить немного и географическое присутствие, и компетенции Международной украинской школы, которая работает на основе дистанционного обучения. И мне кажется, что потенциал этой школы далеко не исчерпан", - сказал Зварыч.
На вопрос, работает ли сейчас Министерство образования, правительство Украины над тем, чтобы с сентября в тех польских школах, куда пойдут украинские дети, они имели возможность изучения украинского языка и литературы, Зварич ответил: "Хотя бы частично. С польской стороны мы слышим, что есть определенные технические и законодательные трудности, но если будет политическая воля с обеих сторон, можем выйти на какой-то результат уже с сентября".
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