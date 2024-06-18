Україна та Польща працюють над угодою щодо навчання українських дітей у польських школах
Київ • УНН
Україна планує підписати міжурядову угоду з Польщею для вирішення питань, пов'язаних з навчанням українських дітей у польських школах, включаючи визнання українських освітніх центрів, викладання української мови як другої іноземної та запровадження українознавства.
Україна планує підписати з Польщею міжурядову угоду для врегулювання питань щодо навчання українських дітей у польських школах. Про це пише УНН з посиланням на Мінреінтеграції.
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За словами Міністра освіти і науки України Оксена Лісового, вже розроблено драфт міжурядової угоди з Міністерством національної освіти Республіки Польща.
Документ стосуватиметься, зокрема, таких питань:
- визнання українських освітніх центрів на території Польщі;
- вивчення української мови як другої іноземної;
- • введення українознавчого компонента.
Дякую всім, хто працює над вирішенням цих питань і дбає про освітні потреби українців за кордоном. Наша спільна робота вже має перші результати"
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Нагадаємо
Україна та Польща працюють над тим, щоб українські діти могли вивчати українську мову та літературу за польськими шкільними програмами, починаючи з вересня.