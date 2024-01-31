Украина и Италия начали обсуждение структуры проекта двустороннего соглашения по безопасности

В среду 31 января состоялся очередной раунд переговоров между Украиной и Италией по заключению двусторонних обязательств по безопасности. Что успели наработать стороны в этих переговорах рассказали в пресс-службе Офиса Президента, передает УНН.

Детали

Украинскую сторону на переговорах представлял заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

Отмечается, что сегодня собеседники начали обсуждение структуры проекта соответствующего соглашения, его основных элементов и отдельных тематических блоков.

Также они предварительно согласовали график дальнейших двусторонних переговоров на ближайшее время.

Отметим, очередной раунд переговоров с Италией по заключению двустороннего соглашения по безопасности был проведен во исполнение поручения Президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Офиса Главы государства Андрея Ермака.

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В этот же день состоялась встреча посла Итальянской Республики в Украине Пьер Франческо Дзадзо с представителями украинского МВД и ГСЧС. Они говорили о предоставлении Украине гуманитарной и военной помощи, сотрудничестве в сфере лечения и реабилитации наших военнослужащих, а также коснулись проектов, касающихся ситуации с безопасностью в Украине. В частности, акцентировались на вопросе гуманитарного разминирования.