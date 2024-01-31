Украина и Италия начали обсуждение структуры проекта двустороннего соглашения по безопасности

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
  •  131364 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
  •  133237 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

Эксклюзив
Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
30.01.24  •  154258 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
30.01.24  •  163964 просмотра

Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
30.01.24  •  147327 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
30.01.24  •  138910 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30.01.24  •  136173 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30.01.24  •  131298 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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Новости по теме

Украина и Италия начали обсуждение структуры проекта двустороннего соглашения по безопасности

Украина и Италия обсудили структуру и основные элементы проекта двустороннего соглашения о безопасности.

Политика •   •  8960 просмотра
Украина и Италия начали обсуждение структуры проекта двустороннего соглашения по безопасности

Нуланд заявила, что американские авиационные бомбы уже направляются на фронт

Заместитель Госсекретаря США объявила, что американские управляемые авиабомбы малого диаметра сейчас находятся на пути к линии фронта в Украине для продолжения поддержки безопасности. По ее словам, Вашингтон продолжает оказывать Киеву поддержку в сфере безопасности, в частности, новым вооружением.

Война •   •  11200 просмотра
Нуланд заявила, что американские авиационные бомбы уже направляются на фронт

На Сумщине задержали мошенник, который требовал взятку у жены военнопленного

В Сумской области задержали мошенника, который требовал взятку в размере 100 000 гривен от жены военнопленного, обещая повлиять на первоочередное включение ее мужа в список на обмен пленными.

Война •   •  10479 просмотра
На Сумщине задержали мошенник, который требовал взятку у жены военнопленного

На восстановление и социальную помощь: Украина получила от Японии около 390 млн долларов

Япония предоставила Украине около 390 миллионов долларов в виде кредитов и грантов Всемирного банка на программы социальной защиты и восстановления сельского хозяйства. В Минфине отметили, что поступление такого финансирования является весомым вкладом в обеспечение украинцев необходимыми услугами, которые являются критически важными в условиях войны

Война •   •  13091 просмотра
На восстановление и социальную помощь: Украина получила от Японии около 390 млн долларов

Украина - мировой лидер в использовании цифровых решений на поле боя и в государственном управлении: Бринк

Посол США в Украине похвалил Министерство цифровой трансформации и его министра Михаила Федорова за достижения в использовании цифровых решений на поле боя и в государственном управлении.

Война •   •  13558 просмотра
Украина - мировой лидер в использовании цифровых решений на поле боя и в государственном управлении: Бринк

Украинская шпажистка Дарья Варфоломеева завоевала бронзу на турнире Гран-при в Давосе

Украинская фехтовальщица Дарья Варфоломеева завоевала свою первую в карьере бронзовую медаль на турнире Гран-при в Давосе, победив в своих поединках двукратного олимпийского призера и действующую чемпионку мира.

Спорт •   •  9490 просмотра
Украинская шпажистка Дарья Варфоломеева завоевала бронзу на турнире Гран-при в Давосе

Речь идет о политической конкуренции, а не войне: Подоляк о "заявлениях" об отставке Залужного

В ОП отреагировали на "заявления" об отставке Залужного и отметили, что "есть определенная стагнация по линии фронта и безусловно люди ищут какие-то там поводы информационные для того, чтобы возмутить общество и получить какой-то там определенный "хайп".

Война •   •  15084 просмотра
Речь идет о политической конкуренции, а не войне: Подоляк о "заявлениях" об отставке Залужного

Махинации на 2 млн грн: экс-начальнику харьковского изолятора и шести его сообщникам "светит" по восемь лет за решеткой

Бывшему начальнику и шестерым подчиненным харьковского изолятора грозит до 8 лет заключения за то, что они в целом совершили мошеннические сделки на сумму более 2 миллионов гривен.

Криминал и ЧП •   •  11931 просмотра
Махинации на 2 млн грн: экс-начальнику харьковского изолятора и шести его сообщникам "светит" по восемь лет за решеткой

Реформа питания для ВСУ: Минобороны наведались с ревизией в одну из воинских частей

Заместители Министра обороны проверили качество питания военнослужащих в одной из воинских частей. В какую именно часть наведались с ревизией не сообщили, однако пообещали, что такие проверки станут традиционными.

Война •   •  17073 просмотра
Реформа питания для ВСУ: Минобороны наведались с ревизией в одну из воинских частей

Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ

Президент Украины уволил Романа Семенченко с должности начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины. Известно, что Семенченко ранее был Уполномоченным Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью СБУ.

Политика •   •  21808 просмотра
Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ