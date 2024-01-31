Посол Італії та міністр МВС України обговорили гуманітарну допомогу та підтримку у розмінуванні
Київ • УНН
Посол Італії в Україні зустрівся з українськими посадовцями, щоб обговорити надання гуманітарної допомоги, військової допомоги та фінансування техніки для розмінування, при цьому посол запевнив, що подальша підтримка залишається пріоритетом.
Посол Італійської Республіки в Україні П’єр Франческо Дзадзо зустрівся із представниками українського МВС та ДСНС. Про перебіг зустрічі розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму телеграм-каналі, передає УНН.
Обговорили низку важливих питань, серед яких надання Україні гуманітарної та військової допомоги, співпраця у сфері лікування та реабілітації наших військовослужбовців, проєкти, що стосуються безпекової ситуації в Україні.
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Міністр МВС України також відзначив, що учасники зустрічі окремо закцентувались на питанні гуманітарного розмінування.
Італія активно долучається до цього процесу. Зокрема, надала фінансування для закупівлі двох машин механізованого розмінування саперним підрозділам ДСНС. Договір укладено, чекаємо поставки.
Італія, яка очолює G7, хоче зруйнувати наратив про "втому" Заходу від війни в Україні - Reuters23.01.24, 14:55 • 105426 переглядiв
Посол Італії П’єр Франческо Дзадзо своєю чергою запевнив учасників зустрічі, що питання підтримки України залишається пріоритетним, зокрема й під час головування Італії у G7.