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Посол Італії та міністр МВС України обговорили гуманітарну допомогу та підтримку у розмінуванні

Посол Італії та міністр МВС України обговорили гуманітарну допомогу та підтримку у розмінуванні

Київ • УНН

 • 34570 перегляди

Посол Італії в Україні зустрівся з українськими посадовцями, щоб обговорити надання гуманітарної допомоги, військової допомоги та фінансування техніки для розмінування, при цьому посол запевнив, що подальша підтримка залишається пріоритетом.

Посол Італійської Республіки в Україні П’єр Франческо Дзадзо зустрівся із представниками українського МВС та ДСНС. Про перебіг зустрічі розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму телеграм-каналі, передає УНН.

Обговорили низку важливих питань, серед яких надання Україні гуманітарної та військової допомоги, співпраця у сфері лікування та реабілітації наших військовослужбовців, проєкти, що стосуються безпекової ситуації в Україні.

– написав Клименко.

Деталі

Міністр МВС України також відзначив, що учасники зустрічі окремо закцентувались на питанні гуманітарного розмінування.

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Італія активно долучається до цього процесу. Зокрема, надала фінансування для закупівлі двох машин механізованого розмінування саперним підрозділам ДСНС. Договір укладено, чекаємо поставки. 

 - повідомив Клименко.

Італія, яка очолює G7, хоче зруйнувати наратив про "втому" Заходу від війни в Україні - Reuters23.01.24, 14:55 • 105426 переглядiв

Посол Італії П’єр Франческо Дзадзо своєю чергою запевнив учасників зустрічі, що питання підтримки України залишається пріоритетним, зокрема й під час головування Італії у G7.

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Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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