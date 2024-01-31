Посол Италии и министр МВД Украины обсудили гуманитарную помощь и поддержку в разминировании

Посол Итальянской Республики в Украине Пьер Франческо Дзадзо встретился с представителями украинского МВД и ГСЧС. О ходе встречи рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко в своем телеграмм-канале, передает УНН.

Обсудили ряд важных вопросов, среди которых предоставление Украине гуманитарной и военной помощи, сотрудничество в сфере лечения и реабилитации наших военнослужащих, проекты, касающиеся ситуации с безопасностью в Украине. - написал Клименко.

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Министр МВД Украины также отметил, что участники встречи отдельно акцентировались на вопросе гуманитарного разминирования.

Италия активно приобщается к этому процессу. В частности, предоставила финансирование для закупки двух машин механизированного разминирования саперным подразделениям ГСЧС. Договор заключен, ждем поставки. - сообщил Клименко.

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Посол Италии Пьер Франческо Дзадзо в свою очередь заверил участников встречи, что вопрос поддержки Украины остается приоритетным, в том числе и во время председательства Италии в G7.