Посол Италии и министр МВД Украины обсудили гуманитарную помощь и поддержку в разминировании
Посол Италии в Украине встретился с украинскими чиновниками, чтобы обсудить предоставление гуманитарной помощи, военной помощи и финансирование техники для разминирования, при этом посол заверил, что дальнейшая поддержка остается приоритетом.
В Сумах депутаты отстранили от обязанностей мэра Лысенко, которого подозревают во взяточничестве
Сумской городской совет тайным голосованием отстранил городского голову Александра Лысенко от должности после сообщения ему о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере 2,13 млн грн по делу о взяточничестве.
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
Международный суд ООН признал россию виновной в нарушении Конвенции о борьбе с финансированием терроризма по одной из ее статей в обвинениях Украины против россии, связанных с финансированием терроризма на востоке Украины.
россияне обстреливают Херсон - МВА
российские войска, оккупировавшие левый берег, длительное время ведут обстрел Херсона. В МВА призывают горожан держаться подальше от окон.
На Харьковщине мать оставила малолетних детей дома на двое суток и ушла к подруге
Мать в Харьковской области Украины оставила своих 1-летнего и 3-летнего детей дома одних более чем на два дня, уехав в гости к подруге.
Титаническая работа Президента: Кипер о возвращении одесских пограничников домой
207 украинцев, в том числе 8 пограничников из Одесской области, были освобождены из российского плена 31 января.
Более 12 тысяч украинцев воспользовались сервисом продажи автомобилей в приложении "Дія"
Услугой продажи автомобилей в приложении "Дія" воспользовались более 12 тысяч украинцев. Средняя стоимость автомобиля по договору составила 270 345 грн, а самые популярные марки - Volkswagen, Ford, Renault и ВАЗ.
Хлопок в оккупированном Крыму: командующий Воздушных сил намекнул на удар по аэродрому Бельбек
Николай Олещук, командующий Воздушных сил, обнародовал видео хлопка в Крыму и завуалированно намекнул, что по аэродрому Бельбек был нанесен удар украинскими военными.
Деньги олигарха Дерипаски на восстановление Украины: в госбюджет перечислили первые 32 млн грн подсанкционных средств
Первые средства от российского олигарха, попавшего под санкции, перечислены в госбюджет Украины. Речь идет о 32 миллионах гривен санкционных активов российского олигарха Олега Дерипаски.
россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией: ранена 47-летняя женщина, есть разрушения
31 января россияне атаковали Днепропетровскую область Украины, применив 13 беспилотников-камикадзе и артиллерийский огонь. В результате удара ранена одна женщина и повреждены жилые дома, инфраструктура и промышленные объекты.