Италия, возглавляющая G7, хочет разрушить нарратив об "усталости" Запада от войны в Украине - Reuters

Италия, которая в этом году председательствует в "Группе семи", стремится изменить нарратив о том, что Россия якобы побеждает в Украине, и что Запад устал от войны. Об этом со ссылкой на собственные источники Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в приоритете Италии будут конфликт на Ближнем Востоке, продовольственная безопасность, изменение климата, развитие в Африке, взаимодействие с Китаем и искусственный интеллект.

Кроме того, война в Украине по-прежнему будет одним из главных вопросов в G7.

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Источник издания подчеркивает, что лидеры G7 полны решимости продемонстрировать, что они остаются полностью преданными Киеву и не могут рисковать, демонстрируя признаки слабости через два года после начала полномасштабного вторжения России.

Мы должны изменить нарратив в отношении Украины - заявил источник.

Собеседник издания подчеркнул, что президент рф Путин уже потерял значительное финансовое, военное и дипломатическое влияние после вторжения.

Дополнение

Ранее премьер Италии Джорджия Мелони заявила, что опасности, которые несет в себе искусственный интеллект, будут ключевым вопросом председательства Италии в G7.

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В издании говорят, что лидеры G7 "практически на одной волне" в отношении искусственного интеллекта, и что существует широкий консенсус по большинству основных вопросов. В частности, все стороны полны решимости избегать напряженности в отношениях с Пекином.

Напомним,

В среду, 10 января, парламент Италии проголосовал за резолюцию, которая продлевает военную и финансовую помощь Украине на 2024 год на фоне вооруженной агрессии России.