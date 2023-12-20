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Индия призвала G7 отложить запрет на российские алмазы - СМИ

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 23:04  •  7551 просмотра

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Индия попросила G7 отложить запрет на российские алмазы, ссылаясь на нечеткие правила прослеживаемости и беспокойство относительно обмена данными для своей алмазной промышленности.

Индия призвала страны "Группы семи" (G7) отложить введение запрета на российские алмазы согласно принятому 12-му пакету санкций против  рф.  В Индии считают правила отслеживания происхождения драгоценных камней "непонятными", сообщили Reuters два источника, осведомленных в этом вопросе, информирует УНН

Детали 

"Сроки введения ограничений на непрямой импорт (алмазов - ред.) из россии в течение трех-четырех месяцев нецелесообразны, поскольку правила отслеживания происхождения драгоценных камней непонятны", - сказал один из источников.

Индия также выразила свои возражения против новой системы G7 "проверки и сертификации на основе прослеживаемости" алмазов, которая может потребовать обмена данными об индийских предприятиях, сказал первый источник.

Некоторые данные могут быть конфиденциальными, и предприятиям может быть неудобно делиться такой информацией, сказал он.

Дополнение

В Индии сосредоточено 90% мировой алмазообрабатывающей и гранитной промышленности. В этой отрасли заняты миллионы людей в малых и средних фирмах.

Ранее в этом месяце представитель правительства заявил, что страна ожидает минимальных сбоев в торговле, потому что Индия в основном обрабатывает мелкие российские алмазы.  Однако предлагаемый запрет повлияет на цепочку поставок алмазов, говорят представители отрасли.

За первые семь месяцев текущего финансового года, который начался в апреле, экспорт бриллиантов в страну упал на 29% до $10 млрд. В прошлом финансовом году, который закончился 31 марта, страна экспортировала бриллиантов на сумму более $22 млрд. 

Напомним 

18 декабря Совет ЕС официально принял 12-й пакет экономических и индивидуальных  санкций против рф, который включает, в частности, запрет на импорт, покупку или передачу российских алмазов.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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