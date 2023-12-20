Индия призвала G7 отложить запрет на российские алмазы - СМИ

Индия призвала страны "Группы семи" (G7) отложить введение запрета на российские алмазы согласно принятому 12-му пакету санкций против рф. В Индии считают правила отслеживания происхождения драгоценных камней "непонятными", сообщили Reuters два источника, осведомленных в этом вопросе, информирует УНН.

Детали

"Сроки введения ограничений на непрямой импорт (алмазов - ред.) из россии в течение трех-четырех месяцев нецелесообразны, поскольку правила отслеживания происхождения драгоценных камней непонятны", - сказал один из источников.

Индия также выразила свои возражения против новой системы G7 "проверки и сертификации на основе прослеживаемости" алмазов, которая может потребовать обмена данными об индийских предприятиях, сказал первый источник.

Некоторые данные могут быть конфиденциальными, и предприятиям может быть неудобно делиться такой информацией, сказал он.

Дополнение

В Индии сосредоточено 90% мировой алмазообрабатывающей и гранитной промышленности. В этой отрасли заняты миллионы людей в малых и средних фирмах.

Ранее в этом месяце представитель правительства заявил, что страна ожидает минимальных сбоев в торговле, потому что Индия в основном обрабатывает мелкие российские алмазы. Однако предлагаемый запрет повлияет на цепочку поставок алмазов, говорят представители отрасли.

За первые семь месяцев текущего финансового года, который начался в апреле, экспорт бриллиантов в страну упал на 29% до $10 млрд. В прошлом финансовом году, который закончился 31 марта, страна экспортировала бриллиантов на сумму более $22 млрд.

Напомним

18 декабря Совет ЕС официально принял 12-й пакет экономических и индивидуальных санкций против рф, который включает, в частности, запрет на импорт, покупку или передачу российских алмазов.