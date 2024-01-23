Італія, яка очолює G7, хоче зруйнувати наратив про "втому" Заходу від війни в Україні - Reuters
Київ • УНН
Як нинішній президент G7, Італія докладає зусиль, щоб змінити наратив про те, що росія перемагає в Україні, а Захід втомився від війни.
Італія, яка цьогоріч головує у "Групі семи", прагне змінити наратив про те, що росія нібито перемагає в Україні, і що Захід втомився від війни. Про це з посиланням на власні джерела Reuters, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що в пріоритеті Італії будуть конфлікт на Близькому Сході, продовольча безпека, зміна клімату, розвиток в Африці, взаємодія з Китаєм і штучний інтелект.
Крім того, війна в Україні, як і раніше, буде одним з головних питань в G7.
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Джерело видання підкреслює, що лідери G7 сповнені рішучості продемонструвати, що вони залишаються повністю відданими Києву і не можуть ризикувати, демонструючи ознаки слабкості через два роки після початку повномасштабного вторгнення росії.
Ми повинні змінити наратив щодо України
Співрозмовник видання наголосив, що президент рф Путін вже втратив значний фінансовий, військовий і дипломатичний вплив після вторгнення.
Доповнення
Раніше прем'єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що небезпеки, які несе в собі штучний інтелект, будуть ключовим питанням головування Італії в G7.
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У виданні кажуть, що лідери G7 "практично на одній хвилі" щодо штучного інтелекту, і що існує широкий консенсус з більшості основних питань. Зокрема, всі сторони сповнені рішучості уникати напруженості у відносинах з Пекіном.
Нагадаємо
У середу, 10 січня, парламент Італії проголосував за резолюцію, що продовжує військову та фінансову допомогу Україні на 2024 рік на тлі збройної агресії росії.