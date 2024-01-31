Вопросы безопасности и евроатлантическая интеграция: Ермак и Расмуссен презентовали Международную рабочую группу
Киев • УНН
Международная рабочая группа по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины была представлена Андреем Ермаком и Андерсом Фог Расмуссеном с целью содействия движению Украины к членству в НАТО.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен презентовали Международную рабочую группу по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины, которая должна способствовать движению нашего государства в Альянс. Об этом сообщается на сайте президента Украины, пишет УНН.
Целью этой новой группы является прежде всего работа со странами - членами НАТО, с экспертной средой, политической средой, чтобы создать атмосферу, которая помогла бы нашему продвижению на этом пути. Украина имеет амбициозные ожидания и относительно Вашингтонского саммита НАТО в этом году, и шагов, которые привели бы нас к полноценному членству,
Детали
Он отметил, что начатый процесс заключения двусторонних соглашений по безопасности обязательств с государствами - подписантами вильнюсской декларации G7 является частью пути Украины к полноценному членству в НАТО.
По словам Андрея Ермака, система соглашений по безопасности создает конкретные обязательства на случай возможных агрессий в будущем и укрепит нашу обороноспособность, но только полноценное членство в Альянсе даст Украине надежную безопасность.
Со своей стороны Андерс Фог Расмуссен отметил, что эта рабочая группа будет работать над определением условий, необходимых для получения Украиной приглашения к членству в НАТО, и таймингом их выполнения.
По его мнению, утверждение о том, что приглашение Украины к членству в Альянсе не может состояться до завершения войны, является опасным, потому что дает России стимул продолжать агрессию, чтобы не дать возможности вступить в НАТО. И наоборот: приглашение Украины в Альянс открывает путь к миру.
Бывший Генсек НАТО подчеркнул, что "серые" зоны являются зонами опасности.
Украина является бастионом защиты от россии. Украина сейчас имеет очень сильную армию, и она может сделать свой вклад в НАТО и очень усилить его,
Напомним
В июле прошлого года Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после Вильнюсского саммита заявил, что лидеры НАТО приняли решение отменить План действий по членству Украины. Кроме этого, они поддержали предоставление многолетней программы помощи Киеву и создание нового Совета НАТО-Украина вместо Комиссии.
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