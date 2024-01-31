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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вопросы безопасности и евроатлантическая интеграция: Ермак и Расмуссен презентовали Международную рабочую группу

Вопросы безопасности и евроатлантическая интеграция: Ермак и Расмуссен презентовали Международную рабочую группу

Киев • УНН

 • 15761 просмотра

Международная рабочая группа по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины была представлена Андреем Ермаком и Андерсом Фог Расмуссеном с целью содействия движению Украины к членству в НАТО.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен презентовали Международную рабочую группу по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины, которая должна способствовать движению нашего государства в Альянс. Об этом сообщается на сайте президента Украины, пишет УНН.

Целью этой новой группы является прежде всего работа со странами - членами НАТО, с экспертной средой, политической средой, чтобы создать атмосферу, которая помогла бы нашему продвижению на этом пути. Украина имеет амбициозные ожидания и относительно Вашингтонского саммита НАТО в этом году, и шагов, которые привели бы нас к полноценному членству,

- сказал руководитель Офиса Президента.

Детали

Он отметил, что начатый процесс заключения двусторонних соглашений по безопасности обязательств с государствами - подписантами вильнюсской декларации G7 является частью пути Украины к полноценному членству в НАТО.

По словам Андрея Ермака, система соглашений по безопасности создает конкретные обязательства на случай возможных агрессий в будущем и укрепит нашу обороноспособность, но только полноценное членство в Альянсе даст Украине надежную безопасность. 

Со своей стороны Андерс Фог Расмуссен отметил, что эта рабочая группа будет работать над определением условий, необходимых для получения Украиной приглашения к членству в НАТО, и таймингом их выполнения.

По его мнению, утверждение о том, что приглашение Украины к членству в Альянсе не может состояться до завершения войны, является опасным, потому что дает России стимул продолжать агрессию, чтобы не дать возможности вступить в НАТО. И наоборот: приглашение Украины в Альянс открывает путь к миру.

Бывший Генсек НАТО подчеркнул, что "серые" зоны являются зонами опасности.

Украина является бастионом защиты от россии. Украина сейчас имеет очень сильную армию, и она может сделать свой вклад в НАТО и очень усилить его,

- отметил он.

Напомним

В июле прошлого года Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после Вильнюсского саммита заявил, что лидеры НАТО приняли решение отменить План действий по членству Украины. Кроме этого, они поддержали предоставление многолетней программы помощи Киеву и создание нового Совета НАТО-Украина вместо Комиссии.

Ермак, Кулеба и Сийярто встретились с лидерами венгерской общины Закарпатья для укрепления украинско-венгерских отношений30.01.24, 00:30 • 103491 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

политика

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