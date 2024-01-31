Вопросы безопасности и евроатлантическая интеграция: Ермак и Расмуссен презентовали Международную рабочую группу

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен презентовали Международную рабочую группу по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины, которая должна способствовать движению нашего государства в Альянс. Об этом сообщается на сайте президента Украины, пишет УНН.

Целью этой новой группы является прежде всего работа со странами - членами НАТО, с экспертной средой, политической средой, чтобы создать атмосферу, которая помогла бы нашему продвижению на этом пути. Украина имеет амбициозные ожидания и относительно Вашингтонского саммита НАТО в этом году, и шагов, которые привели бы нас к полноценному членству,